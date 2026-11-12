Bebê de 11 meses é resgatado de cova rasa dentro de gaiola; pai é preso e acusado de tentativa de homicídio

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O bebê Koah Sharp, de 11 meses, recebeu alta hospitalar na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, após passar mais de 24 horas enterrado vivo dentro de uma gaiola para cães envolta em uma toalha.

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Resgatado por cerca de 100 agentes em uma cova rasa próxima à casa do avô paterno no Condado de Lexington, o menino retornou para a família na noite de terça-feira (10/11) com previsão de recuperação total pela equipe médica.

Pelo crime, o pai da criança, Michael Comer, de 25 anos, que possui histórico de violência doméstica, porte ilegal de arma e diagnósticos de esquizofrenia e transtorno bipolar, foi preso e acusado de tentativa de homicídio, conduta ilícita contra uma criança, interferência na guarda e invasão de domicílio.

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Operação de resgate e localização

A localização ocorreu na tarde de terça-feira, após mobilização de cerca de 100 agentes e socorristas. Policiais encontraram a cova rasa a aproximadamente 45 metros da residência do pai de Comer, guiados por sinais de terra remexida recentemente.

Ao escavarem a área, os agentes ouviram o choro do bebê. A gaiola estava envolta em uma toalha, proteção que permitiu a criação de uma bolsa de ar necessária para a respiração no compartimento.

O xerife do Condado de Lexington, Jay Koon, comemorou o salvamento ao relatar que "certamente, Deus é bom. Encontramos o pequeno Koah, de 11 meses, enterrado vivo, agarrando-se à vida e chorando. Era o som mais alegre que alguém poderia ouvir".

Desaparecimento e histórico do acusado

Michael cometeu o ato após a própria mãe, Patricia Comer, sair para um compromisso enquanto outra pessoa responsável pelo cuidado da criança chegava. Ao constatar o sumiço do filho e do neto, Patricia ligou para o serviço de emergência 911.

Em declaração à emissora "WACH FOX News", a avó disse que "tive um mau pressentimento de que algo não estava certo". Patricia informou preocupações com a saúde mental de Michael, diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar, além de desentendimentos com a mãe de Koah.

Segundo apuraçã0, Michael já havia citado pensamentos de suicídio e pretendia levar a criança para Nova York. O registro policial do acusado reúne:

prisões por violência doméstica;

porte ilegal de arma;

condenação em liberdade condicional por perturbação agravada da paz;

detenção anterior por comparecer embriagado à casa de um ex-companheiro de Dezerah Sharp.

Situação familiar da mãe

A mãe da criança, Dezerah Sharp, está grávida e hospitalizada por complicações decorrentes da gestação, sem identificação informada sobre a paternidade.

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Kelsey Gray, cunhada de Dezerah, iniciou uma arrecadação financeira no "Facebook" após pedidos de auxílio e afirmou que "nossa família está devastada com o que aconteceu", manifestando também alívio pelo salvamento do bebê.