Avalanche na Groenlândia gera onda de 200 metros após desmoronamento de montanha

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O desmoronamento de uma montanha carregou gelo glacial durante a queda e atingiu a água como uma avalanche mista na Groenlândia. O impacto inicial lançou água a mais de 200 metros encosta acima. Em artigo na "Science", Kristian Svennevig registrou um alcance médio de 60 metros de inundação ao longo de dez quilômetros do fiorde. Um segundo deslizamento menor atingiu o mesmo local em 11 de outubro, confirmando a instabilidade contínua do terreno.

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A formação da onda no fiorde de Dickson

No fiorde de Dickson, os contornos naturais do relevo represaram a água deslocada. Em publicação na "The Seismic Record", Angela Carrillo-Ponce apontou que uma curva acentuada perto da saída bloqueou a passagem da onda em direção ao mar aberto. Essa barreira transformou a movimentação em uma onda estacionária conhecida como seiche.

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A massa líquida oscilou de forma constante pelo canal. Cada impacto contra as paredes rochosas atingiu a crosta terrestre ritmicamente, enviando ondas sísmicas de baixa frequência pelo planeta. O sinal registrou um intervalo contínuo de 92 segundos e foi identificado por instrumentos a milhares de quilômetros de distância.

Medições diretas por radar orbital

Os pesquisadores inicialmente deduziram a mecânica do fenômeno a partir de sensores terrestres. A comprovação oceanográfica direta ocorreu posteriormente por meio de radares espaciais. Na "Nature Communications", Thomas Monahan utilizou medições do satélite SWOT para gerar mapas bidimensionais da superfície da água durante o seiche.

Os dados de radar revelaram inclinações de até dois metros na superfície do fiorde, com a orientação invertida a cada choque nas margens. A equipe de Monahan associou os registros orbitais a informações sísmicas de Alert, no Canadá, calculando a amplitude inicial da onda em 26 pés. Modelos climáticos e de marés confirmaram que ventos ou correntes marítimas não geraram o movimento.

Diferença entre alcance e amplitude da onda

Para avaliar o perigo do evento, os pesquisadores separaram dois dados distintos:

marcação de 650 pés: representa o alcance máximo local que atingiu as falésias íngremes perto da zona do desmoronamento;

marcação de 26 pés: corresponde à altura real da onda estacionária nas águas abertas do canal.

Essa divisão permitiu aos geofísicos isolar a força aplicada contra a crosta terrestre do respingo concentrado nas paredes rochosas. A missão SWOT comprovou que o radar orbital mapeia variações na superfície oceânica em tempo real, preenchendo uma lacuna de monitoramento em ambientes subpolares isolados.

Degelo e instabilidade nas encostas

O afinamento contínuo das geleiras na base da montanha causou o colapso estrutural. O aumento das temperaturas regionais e o degelo do permafrost desgastam a sustentação das encostas na Groenlândia, gerando riscos comparáveis ao desmoronamento de 2017 no fiorde de Karrat, evento que destruiu o vilarejo de Nuugaatsiaq.

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Mesmo com o histórico de perda de gelo a longo prazo, antecipar o momento de novos deslizamentos permanece difícil sem monitoramento em tempo real. A amplitude da onda de 26 pés e o pulso sísmico de 92 segundos forneceram um registro mecânico detalhado, mas o gatilho imediato no penhasco segue sem medição.