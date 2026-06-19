Como o terremoto de Tohoku moveu o Japão para o leste. Cientistas até da Nasa explicam o fenômeno

Pesquisas recentes envolvendo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), o GSI (Autoridade de Informação Geoespacial do Japão), a NASA e o INGV (Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália) reforçam uma visão mais detalhada sobre o terremoto de Tohoku, ocorrido em março de 2011. Quinze anos depois, análises combinadas de dados sísmicos e de GPS apontam que o evento foi tão intenso que deslocou o Japão alguns milimetros em direção ao leste. Esse mesmo abalo foi o responsável pela onda gigante que alcançou a usina nuclear de Fukushima Daiichi, desencadeando um dos maiores acidentes nucleares já registrados.

O trabalho liderado por cientistas italianos, em colaboração com instituições de vários países, foi publicado na revista científica Science e aprofunda como esse terremoto se propagou pelo interior do planeta. Assim, os especialistas identificaram uma coincidência entre o deslocamento do solo em praticamente todo o território japonês e a passagem de uma onda refletida pelo núcleo terrestre. Portanto, esses resultados ajudam a entender melhor o comportamento da Terra em grandes eventos sísmicos e fornecem subsídios para aperfeiçoar modelos de risco e monitoramento.

Análises combinadas de dados sísmicos e de GPS do Terremoto de Tohoku apontam que o evento foi tão intenso que deslocou o Japão alguns milimetros em direção ao leste – depositphotos.com / yoshiyayo



O que mostram as novas pesquisas sobre o terremoto de Tohoku?

A palavra-chave central dessas investigações é terremoto de Tohoku, estudado em detalhe desde 2011 por diferentes centros de pesquisa. O USGS forneceu registros sísmicos globais de alta resolução, enquanto o GSI contribuiu com medições precisas de deslocamento de superfície obtidas por redes de GPS instaladas em todo o Japão. Por sua vez, a NASA utilizou satélites de observação da Terra para acompanhar deformações da crosta e mudanças sutis na elevação do terreno, e o INGV coordenou parte da análise teórica sobre a propagação das ondas sísmicas no interior do planeta.

Segundo esses estudos integrados, o terremoto de Tohoku não se limitou a romper a interface entre duas placas tectônicas no litoral do Japão. As medições indicam que o evento alterou o estado de esforço em grandes áreas da litosfera, causando deformações distribuídas no arquipélago japonês. Assim, a principal evidência vem da comparação entre séries históricas de GPS antes e depois de março de 2011, que apontam um deslocamento milimétrico, porém mensurável, do território para leste. Esse movimento, embora pequeno para a escala do cotidiano, torna-se significativo em termos geodinâmicos.

Como a onda sísmica atingiu o núcleo da Terra e voltou à superfície?

Um dos pontos mais discutidos do trabalho é o papel de uma onda sísmica que teria atravessado o interior da Terra, alcançado o núcleo e retornado à superfície. De acordo com os pesquisadores, a energia liberada pelo terremoto de Tohoku foi suficiente para gerar ondas que se propagaram por diferentes camadas do planeta. Ademais, parte dessa energia teria interagido com o núcleo externo, sofrendo reflexão e voltando à crosta em outro ponto do globo, coincidindo temporalmente com novos deslizamentos ao longo de falhas geológicas no Japão.

Na prática, o fenômeno foi detectado por meio de:

Registros sísmicos globais , que indicaram variações na forma de onda compatíveis com trajetórias profundas;

, que indicaram variações na forma de onda compatíveis com trajetórias profundas; Dados de GPS de alta precisão , que mostraram mudanças súbitas no padrão de deslocamento do solo em vários pontos do país;

, que mostraram mudanças súbitas no padrão de deslocamento do solo em vários pontos do país; Modelagem numérica, utilizada para simular o caminho dessas ondas pelo manto e pelo núcleo externo da Terra.

Essa combinação de evidências sustenta a hipótese de que a onda refletida contribuiu para reativar zonas de falha. Assim, gerando deslizamentos adicionais e ampliando a área de deformação associada ao terremoto.

Qual a relação entre o terremoto de Tohoku, o tsunami e Fukushima Daiichi?

O terremoto de Tohoku está diretamente ligado ao tsunami que atingiu a costa nordeste do Japão e impactou a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Assim, a ruptura sísmica no fundo do mar elevou e abaixou grandes blocos de rocha, deslocando enormes volumes de água. Portanto, as ondas geradas avançaram rapidamente em direção ao litoral, ultrapassando diversos sistemas de proteção costeira.

Nas instalações de Fukushima Daiichi, o tsunami afetou a alimentação elétrica e os sistemas de resfriamento dos reatores. Sem refrigeração adequada, houve superaquecimento de combustíveis nucleares e liberação de material radioativo para o ambiente. Estudos posteriores, que combinaram dados do USGS, GSI, NASA e INGV, ajudaram a reconstruir a sequência de eventos, desde a ruptura da falha no fundo do oceano até a chegada das ondas à central nuclear.

Para detalhar essa cadeia de acontecimentos, os cientistas consideraram:

O momento exato da ruptura sísmica e a duração do abalo principal; A geometria da falha responsável pelo terremoto e o volume de deslocamento do fundo marinho; A propagação do tsunami no Pacífico noroeste, usando modelos hidrodinâmicos; Os registros de altura de onda em boias oceânicas e marégrafos instalados no Japão; O impacto das ondas sobre a infraestrutura costeira e sobre a usina nuclear.

O terremoto de Tohoku está diretamente ligado ao tsunami que atingiu a costa nordeste do Japão e impactou a usina nuclear de Fukushima Daiichi – depositphotos.com / sepavone



Que contribuições essas pesquisas trazem para o futuro?

Os resultados obtidos a partir do estudo do terremoto de Tohoku oferecem referências importantes para o monitoramento de riscos sísmicos e tsunamis em escala global. A colaboração entre USGS, GSI, NASA e INGV mostra como redes de sensores em terra, satélites em órbita e centros de análise especializados podem trabalhar de forma integrada. Essa abordagem favorece a atualização de mapas de perigo geológico, o desenvolvimento de sistemas de alerta mais rápidos e a revisão de normas de construção em áreas sujeitas a grandes terremotos.

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Além disso, o entendimento de como ondas sísmicas interagem com o núcleo terrestre amplia o conhecimento sobre a estrutura interna do planeta. Esse tipo de informação é usado para refinar modelos de composição do manto e do núcleo, contribuindo para pesquisas em geodinâmica, vulcanologia e tectônica de placas. Ao mostrar que um único evento pode ocasionar deslocamentos de solo em escala nacional e influenciar processos em profundidades extremas, o terremoto de Tohoku permanece como um caso de estudo central para a comunidade científica internacional.