O que Stephen Hawking e o Relógio do Juízo Final ensinam sobre o futuro

A contagem regressiva para a sobrevivência da humanidade ganhou contornos ainda mais urgentes após a atualização do Relógio do Juízo Final em janeiro de 2026, que fixou a marca em 85 segundos para a meia-noite — o ponto mais próximo do colapso já registrado em sua história. Criado em 1947 pela organização Bulletin of the Atomic Scientists, o indicador serve como uma ferramenta visual para alertar o planeta sobre a iminência de catástrofes globais.

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O indicador simbólico mede a vulnerabilidade da Terra em relação à meia-noite, horário que representa a destruição total. Ao longo dos anos, as análises do comitê científico convergiram com os diagnósticos deixados pelo físico britânico Stephen Hawking, que dedicou grande parte da carreira a refletir sobre a preservação da vida inteligente no universo.

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Os principais pontos de atenção mapeados por Stephen Hawking

Stephen Hawking sustentava que os maiores perigos para a civilização não viriam do espaço exterior, mas das próprias criações do ser humano. O cientista identificou quatro frentes cruciais que exigem vigilância e ação imediata:

Avanço descontrolado da inteligência artificial: o físico advertia que sistemas autônomos capazes de se redesenhar em ritmo acelerado poderiam superar a capacidade de controle das pessoas caso não existam regras éticas universais.

Escalada nuclear: o acúmulo de armamentos atômicos e as disputas territoriais mantêm vivo o risco de destruição mútua imediata.

Manipulação biológica: a facilidade na edição de genes eleva a possibilidade de vírus modificados causarem desastres sanitários globais.

Colapso climático: o aumento das emissões de gases poluentes empurra a Terra para pontos de não retorno ambiental, transformando regiões inteiras em áreas inabitáveis.

Para o físico, a busca por outros mundos habitáveis representava uma rota necessária de proteção da espécie. Hawking argumentava que a presença humana em mais de um corpo celeste reduziria a probabilidade de extinção diante de uma catástrofe repentina.

Caminhos práticos para garantir o equilíbrio do planeta

Diferente de visões fatalistas, tanto os relatórios do Bulletin of the Atomic Scientists quanto os ensinamentos de Hawking buscam impulsionar soluções concretas. O futuro da sociedade depende diretamente de escolhas tomadas no presente.

A regulação transparente das inovações digitais desponta como o primeiro passo para alinhar o desenvolvimento de softwares ao bem-estar coletivo. Organismos multilaterais já debatem tratados para impedir a criação de armas bélicas totalmente autônomas e proteger empregos fundamentais.

Na área ecológica, a rápida substituição de combustíveis fósseis por energias limpas reduz os efeitos dos eventos meteorológicos extremos. A proteção das florestas tropicais e dos oceanos conserva o equilíbrio térmico da atmosfera e garante a segurança hídrica e alimentar das próximas gerações.

O diálogo diplomático também permanece indispensável para desmantelar arsenais bélicos e garantir acordos bilaterais de não proliferação de armas químicas e biológicas. A cooperação entre nações permite afastar os ponteiros do relógio simbólico e consolidar um horizonte seguro e sustentável para o mundo.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria