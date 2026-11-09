Aquecimento global põe a saúde sob pressão, e pesquisadores defendem uma medida de alcance mundial diante dos impactos do calor, das secas e da poluição

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O décimo relatório do Lancet Countdown, divulgado na revista "The Lancet" antes da COP31, aponta que os riscos do clima à saúde humana aceleraram após o Acordo de Paris. O levantamento compara os períodos de 2006 a 2015 e de 2016 a 2025. O estudo reuniu 146 pesquisadores de mais de 100 instituições e 30 nações, sob coordenação da University College London com a Organização Mundial da Saúde.

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Pela primeira vez, a análise dos 54 indicadores atribuiu parte das mortes por calor ao aquecimento causado pela atividade humana. Entre 2016 e 2023, as altas temperaturas resultaram em uma média anual de 540.800 mortes no planeta. As mudanças climáticas responderam por 68% dessas perdas, superando o índice de 55% da década anterior.

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Em 2023, período mais quente da série analisada, a mortalidade por calor atingiu 710.000 pessoas e superou os números da malária e do HIV. No intervalo entre 2016 e 2023, quase 3 milhões de mortes térmicas tiveram relação direta com o clima.

Prejuízos econômicos e seca recorde

A perda de capacidade laboral gerou impacto de 1.070 bilhões de dólares em rendimentos potenciais no ano de 2025. Os setores de agricultura e construção sofreram as maiores perdas: o Sudeste Asiático registrou recuo de 3,9% em seu PIB, a África perdeu 3,2% e a Europa teve retração de 0,2%.

Os eventos hídricos extremos também avançaram sobre os continentes. Em 2025, 51,8% das terras emersas enfrentaram estiagem extrema por ao menos um mês. A área afetada cresce 700% mais rápido desde 2016 em comparação ao período anterior. Chuvas severas agora atingem 17,2% dos territórios por ano.

Financiamento fóssil supera gastos em saúde

Os aportes em energias limpas registraram o recorde de 2.100 bilhões de dólares em 2025, superando os combustíveis fósseis em 82%. Na saúde, 56 dos 194 países membros da OMS possuem diretrizes de adaptação climática, frente aos 14 existentes em 2015.

Apesar desses avanços, os combustíveis fósseis fornecem mais de 80% da energia global e sua poluição atmosférica mata 2,73 milhões de pessoas anualmente. As 100 principais petrolíferas e gasíferas projetam produzir 150% acima do teto estipulado pela meta de 1,5 °C até 2040.

Em 2024, dez governos destinaram mais subsídios ao setor fóssil do que aos seus próprios sistemas de saúde pública. No mesmo período, países em desenvolvimento receberam apenas um terço dos recursos necessários para adaptação sanitária.

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Os cientistas pedem que a situação seja tratada como emergência sanitária internacional, com novos instrumentos de resposta na OMS e repasses financeiros em doações. A presidente do conselho do Lancet Countdown, Helen Clark, avaliou a crise: “o que falta não é a prova, mas a vontade política de agir”.