Sete tigres de Bengala deixam circo após ordem judicial na Guatemala, mas o caminho até um santuário na África ainda depende de passos decisivos sob custódia estatal
Após operação histórica na Guatemala, felinos passam por exames veterinários e se preparam para viver livres em santuário com todo o cuidado
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Sete tigres de Bengala do Circo Rey Gitano, localizado em San José Pinula, estão sob custódia do Ministério de Agricultura, Pecuária e Alimentação (MAGA) da Guatemala. A transferência ocorreu após uma ordem judicial vinculada às determinações do Decreto 5-2017.
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Os animais passam por avaliações veterinárias e podem seguir para um santuário na África, caso as condições de saúde e as autorizações internacionais permitam. A ministra da Agricultura, María Fernanda Rivera, informou que o plano descarta zoológicos ou propriedades particulares, priorizando um local com recintos amplos, alimentação e assistência contínua.
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Operação e isolamento sanitário
O procedimento mobilizou a Unidade de Bem-Estar Animal do MAGA, a Procuradoria-Geral da Nação, o Conselho Nacional de Áreas Protegidas e a Polícia Nacional Civil. Equipes técnicas sedaram os felinos para colocá-los em jaulas e transportá-los até instalações estatais.
Os tigres estão alojados em uma estrutura ministerial na zona 13 da Cidade da Guatemala, perto do aeroporto. O grupo permanece isolado de outros animais para minimizar riscos sanitários, em uma etapa preparatória com duração estimada entre quatro e seis meses.
Manifestações e apoio técnico
Cristian López, representante do Circo Rey Gitano, declarou que a família cedeu os tigres voluntariamente, mas afirmou que a decisão ocorreu sob pressão diante do risco de punições da Justiça. López também expressou preocupação com o destino dos felinos e contestou a atuação da Animal Defenders International.
A ministra Rivera respondeu que a organização atua pelo conhecimento técnico voltado a grandes felinos. O órgão estatal mantém a custódia e a responsabilidade legal sobre os animais durante todo o processo.
Histórico de retiradas no país
A Guatemala iniciou o recolhimento de animais circenses em 2018, após a vigência da Lei de Proteção e Bem-Estar Animal. Ao longo desse período, 20 grandes felinos deixaram espetáculos no país: cinco leões e 15 tigres de Bengala.
Registros anteriores revelaram quadros de deficiência nutricional, ferimentos, ausência de exercícios e problemas dentários provocados pelo cativeiro prolongado. Naquelas ações, os animais receberam vacinas e tratamentos em uma Unidade Temporal de Resgate.
Três daqueles tigres foram enviados em 2019 para Tampa, na Flórida, e depois transferidos para Arkansas. Outros 17 animais seguiram para um santuário na África do Sul em 2020.
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Os sete tigres do Circo Rey Gitano passarão por protocolo semelhante de exames, quarentena e emissão de licenças antes da definição do embarque para o continente africano.