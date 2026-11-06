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Atendente se aposenta após 37 anos de trabalho e espera uma despedida discreta, mas comunidade prepara homenagem que ganha as telas em documentário da Netflix

Após 37 anos de dedicação, funcionária ganha todo o lucro do dia e filas quilométricas de clientes que foram impactados por sua gentileza

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
06/11/2026 21:50

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Atendente se aposenta após 37 anos de trabalho e espera uma despedida discreta, mas comunidade prepara homenagem que ganha as telas em documentário da Netflix
Sighle Williams no Mac&#39;s Drive-Thru, onde se tornou uma lenda local por sua dedicação ao longo de 37 anos de serviço crédito: Reprodução/netflix

O documentário "One Last Order", que chega ao catálogo da Netflix, registra a homenagem organizada por moradores para uma funcionária veterana. A produção retrata o último turno de trabalho de Sighle Williams no Mac's Drive-Thru, lanchonete localizada em Gainesville, na Flórida, ocorrido em outubro de 2024.

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Williams iniciou suas atividades no local em 1987. Ao longo de 37 anos de atendimento na janela do estabelecimento, ela transformou os pedidos em conexões pessoais. A atendente sabia a escolha dos clientes antes da fala e conhecia o histórico e os filhos de cada frequentador.

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Faturamento revertido e longas filas

Para recompensar a dedicação mantida por quase quatro décadas, o proprietário do restaurante, Ron DeFilippo, anunciou a entrega de todo o lucro arrecadado no dia para a funcionária. O anúncio mobilizou a comunidade e gerou filas de veículos que contornaram o quarteirão, com três horas de espera.

A diretora da obra, Lauren DeFilippo, filha de Ron, esteve presente nas gravações com o parceiro de filmagem Sam Soko. Em entrevista à emissora "WCJB", ela definiu Williams como uma "verdadeira lenda local" e relatou surpresa diante das filas e de pessoas rindo e chorando ao narrar histórias sobre a atendente.

Mãe de cinco filhas criadas em Gainesville, Williams pontuou que o convívio diário garantia sua motivação para comparecer ao serviço. Ela relatou ter visto gerações inteiras passarem pelo local, incluindo avós, filhos e netos que mantinham o hábito de frequentar a lanchonete.

Em entrevista concedida ao jornal "Gainesville Sun", a atendente detalhou sua visão sobre a postura profissional no balcão. "Se você tratar as pessoas do jeito que gosta de ser tratado, vai funcionar", observou Williams, que ressaltou a relevância de saudações e elogios para melhorar a rotina dos clientes.

"Você nunca sabe pelo que as pessoas passam, só dizendo 'E aí, tudo bem?' ou elogiando as pessoas, fazendo de cada dia um bom dia", declarou Williams ao destacar o valor da gentileza cotidiana.

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Lauren DeFilippo afirmou que buscou transmitir essa mensagem no documentário, expressando emoção ao notar como o ato simples de servir um hambúrguer com atenção diária pode alcançar proporções significativas na comunidade.


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