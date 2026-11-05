Crise bancária no Paraguai afeta viagens e turismo de compras na fronteira

O colapso repentino do Ueno Bank, uma das principais instituições financeiras digitais do Paraguai, provocou instabilidade imediata no comércio de Ciudad del Este neste mês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O problema gerou protestos em massa na capital, Assunção, acelerou um processo de impeachment no Congresso Nacional e culminou na renúncia do presidente da República, Santiago Peña. A desordem econômica agora afeta diretamente os brasileiros que cruzam a Ponte Internacional da Amizade em busca de compras.

Como a crise financeira no Paraguai afeta o turista brasileiro

A crise bancária no Paraguai afeta o turista brasileiro ao paralisar o processamento de cartões internacionais e pagamentos eletrônicos no comércio fronteiriço. Com contas congeladas e liquidações financeiras suspensas, alguns estabelecimentos de Ciudad del Este podem optar por recusar meios digitais e exigir pagamento em papel-moeda.

Leia Mais

O cenário financeiro adverso gerou oscilações bruscas nas cotações praticadas pelas casas de câmbio locais. O guarani, moeda oficial paraguaia, sofreu forte desvalorização frente ao dólar norte-americano. Essa flutuação repentina atinge o cálculo dos preços nas vitrines, tradicionalmente fixados na moeda norte-americana e convertidos no balcão para reais ou guaranis.

Quais formas de pagamento funcionam em Ciudad del Este

Diante da incerteza sobre a liquidação das transferências bancárias, veja algumas restrições estabelecidas para receber valores de estrangeiros:

dinheiro em espécie: cédulas de real e de dólar continuam sendo o meio mais aceito e seguro para finalizar compras nas lojas físicas.

notas sem danos: o comércio recusa notas antigas, rasgadas ou manchadas de moeda estrangeira, critério que se tornou ainda mais rígido durante a instabilidade.

cartões internacionais: algumas lojas mantêm a modalidade ativa, frequentemente aplicando taxas operacionais que encarecem a compra final.

Entenda a renúncia do presidente paraguaio após o colapso bancário

A falência da instituição financeira digital expôs falhas graves na supervisão do Banco Central do Paraguai (BCP). O congelamento de milhares de contas privadas e corporativas atingiu pequenas empresas e gerou corrida aos caixas eletrônicos em várias cidades. A paralisação econômica provocou manifestações populares diárias diante da sede do governo, em Assunção.

A crise de confiança mobilizou partidos de oposição e setores da base governista, que articularam conjuntamente a abertura do processo de impedimento do chefe do Executivo paraguaio. Diante da perda iminente de apoio parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado, o presidente optou pela renúncia para conter o descontentamento social e abrir caminho para a sucessão pelo vice-presidente.

A autoridade monetária paraguaia tenta reorganizar os serviços de compensação para estabilizar o sistema bancário nas próximas semanas. Até a normalização das transações interbancárias, viajantes com planos de visitar a fronteira precisam planejar os gastos estritamente com recursos em dinheiro físico para evitar contratempos nas lojas paraguaias.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



