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SEM LUZ

Com apagões de até três dias, Cuba enfrenta um novo revés no fornecimento de energia: a saída de uma usina turca traz mais pressão à crise elétrica na ilha

Saída de navio gerador reduz capacidade elétrica em Cuba; ilha vive cenário crítico com cortes de luz que ultrapassam vinte horas por dia

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
05/11/2026 17:05

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Com apagões de até três dias, Cuba enfrenta um novo revés no fornecimento de energia: a saída de uma usina turca traz mais pressão à crise elétrica na ilha
Havana, capital de Cuba, é afetada por cortes de energia que chegam a 20 horas diárias em meio à crise elétrica crédito: Créditos: depositphotos.com / sepavone

A usina flutuante turca Erol Bey deixou Cuba definitivamente nesta segunda-feira, 2 de novembro, segundo verificação da agência EFE. A embarcação tem capacidade de 63 megawatts (MW) e zarpou do porto de Havana por volta das 14h30 no horário local (16h30 GMT). Até o momento da apuração, autoridades cubanas não tinham confirmado a partida de forma oficial.

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A saída reduz o fornecimento elétrico na ilha. Atualmente, os cortes de energia superam 20 horas diárias em Havana e chegam a durar até três dias seguidos em outras províncias do país.

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Contratada pelo regime junto à empresa Karpowership, do grupo Karadeniz Holding, a Erol Bey integrava o Sistema Elétrico Nacional (SEN) desde 2019. O governo recorreu a essas unidades para compensar as frequentes falhas das usinas termoelétricas terrestres.

Redução da capacidade energética

Cuba contratou inicialmente oito embarcações, que chegaram a fornecer mais de 400 MW quando operavam nas baías de Mariel e Havana. Antes da partida da Erol Bey, outras seis unidades flutuantes já haviam abandonado o território cubano.

Com essa movimentação, a Belgin Sultán se torna a única central turca em operação na capital. Segundo dados divulgados em abril pelo Ministério de Energia e Minas, as duas estruturas somavam 124 MW, quantia restrita perante o consumo nos períodos de pico.

A geração dessas usinas oscila conforme a disponibilidade de combustível. No fim de maio, o petroleiro russo Anatoli Kolodkin descarregou 740 mil barris de petróleo bruto (100 mil toneladas), garantindo duas semanas de produção temporária para parte do parque gerador.

Infraestrutura defasada e impacto social

O governo cubano classifica a situação do SEN como "crítica" e "extremadamente tensa". O país enfrenta desde meados de 2024 uma crise energética intensificada este ano, atribuída pelas autoridades às restrições dos Estados Unidos sobre o fornecimento de combustíveis.

As usinas termoelétricas respondem por cerca de 40% da geração e foram erguidas entre as décadas de 1960 e 1970. Equipamentos antigos, avarias contínuas e manutenções prolongadas diminuem a disponibilidade do sistema, enquanto a geração distribuída sofre com a escassez de peças de reposição e óleo cru.

Em 2026, Cuba registrou oito apagões totais que deixaram todo o país sem luz por várias horas, evidenciando a fragilidade da rede.

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A falta de eletricidade afeta o funcionamento do transporte público, que opera de modo limitado. Hospitais diminuíram atendimentos, enquanto a população enfrenta dificuldades na conservação de comida, na captação de água e nas telecomunicações. Diante do desabastecimento na rede estatal, remédios e itens essenciais registraram aumentos no mercado informal.


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