Dois terços de Cuba estão sem energia, inclusive Havana, por falha na rede

O oeste e o centro de Cuba, incluindo Havana, ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira (4), devido a uma falha na rede nacional, provocada pelo desligamento "inesperado" da principal termelétrica da ilha, informou a União Nacional Elétrica (UNE).

A rede elétrica cubana sofre cortes de abastecimento regulares devido ao envelhecimento de sua infraestrutura e à escassez de combustível. Desde o fim de 2024, a ilha de 9,6 milhões de habitantes experimentou cortes generalizados de energia.

A queda do sistema, que desta vez afeta dois terços da ilha, ocorreu devido a uma avaria na caldeira da central termelétrica Antonio Guiteras, situada na província de Matanzas, 100 km a leste da capital, informou a empresa elétrica.

A companhia destacou que, por causa do desligamento do sistema elétrico nacional, também foram interrompidos os sinais da rádio e da televisão nacionais "por problemas técnicos".

O Ministério de Minas e Energia destacou no X que começou a ativar "todos os protocolos" para o restabelecimento da rede elétrica nacional.

Em fevereiro, toda a região leste da ilha, onde fica Santiago de Cuba, a segunda cidade do país, ficou às escuras devido a outra avaria na rede.

A população também sofre com cortes de energia diários muito prolongados, que se agravaram desde que Washington impôs um bloqueio energético de fato após a deposição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, aliado de Havana, e a suspensão, sob pressão de Washington, das remessas de petróleo de Caracas para a ilha comunista.

Para justificar esta política, Washington cita a "ameaça excepcional" representada por Cuba, ilha caribenha situada a apenas 150 km da costa da Flórida, para a segurança nacional americana.

