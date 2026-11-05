Furtos de cobre atingem 850 estações de recarga de carros elétricos na França, e uma ferramenta portátil revela como os ladrões ampliam os danos à infraestrutura

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O furto de cabos de cobre em pontos de recarga rápida na França atingiu dimensão industrial. Desde janeiro, criminosos atacaram 850 locais, afetando 10% de toda a infraestrutura de recarga rápida do país. O balanço foi divulgado pela associação profissional Charge France.

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Para operadoras como Electra, TotalEnergies, Driveco e Powerdot, o prejuízo acumulado soma 18 milhões de euros. Os criminosos revendem o material por valores entre 30 e 80 euros por cabo. Já o custo de reparo de cada ponto oscila de 1.500 a 8.000 euros para as empresas vítimas.

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O dano envolve a perda de receita com estações inativas, a disparada nas franquias de seguro e a desconfiança dos motoristas nas estradas. Conforme pesquisa Enedis-CSA, 71% dos usuários de veículos elétricos dependem da malha pública para circular.

Ação dos grupos e reforço com Kevlar

Imagens de segurança mostram bandos atuando à noite com cortadores hidráulicos portáteis a bateria e esmerilhadeiras. Representante do sindicato Alliance Police Nationale, Jean-Pierre Cloez explicou que o corte é rápido e os cabos podem ser levados em veículos leves, patinetes ou mochilas.

Diante da ineficácia das primeiras defesas físicas, as companhias reforçam a segurança. O presidente da Driveco, Gautier Chatelus, informou que a empresa instala capas de proteção em Kevlar com chips GSM nos equipamentos. O cofundador da Electra, Aurélien de Meaux, classificou as ações como "sabotagem de infraestrutura estratégica", alertando que seguradoras recusam cobrir ocorrências recorrentes.

Endurecimento penal e plano nacional

O diretor regional da TotalEnergies, Xavier Bourrat, declarou à emissora "BFM Lille" que a reposição das fiações leva cerca de 15 dias. Enquanto isso, tribunais de Toulouse, Troyes e Nantes aplicaram sentenças de até dois anos de prisão fechada, ordens de expulsão do território francês por até dez anos e ressarcimento integral às vítimas.

Com a marca de 40 mil pontos rápidos superada em setembro de 2026, a Charge France busca apoio ministerial e propõe um plano estruturado em três frentes: