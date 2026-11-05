Saiba quantos brasileiros vivem no Paraguai, país que vive crise financeira

A presença de brasileiros no Paraguai chamou atenção após a crise financeira que fez com que o presidente do país renunciasse nesta quinta-feira (5/11). A estimativa oficial calculada pelo governo brasileiro em 2023 apontou 263 mil cidadãos nacionais residindo no território vizinho, mas tudo indica que esse número cresceu desde então.

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Só nos três primeiros meses de 2026, as autoridades locais emitiram 9,2 mil autorizações de residência para cidadãos do Brasil.

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Em 2025, o país vizinho bateu recorde ao conceder 40,6 mil autorizações de residência a estrangeiros. Desse montante, 23,5 mil contemplaram brasileiros, superando por muito os cidadãos argentinos, que ocuparam a segunda colocação com 4,3 mil autorizações registradas.

O número elevado faz do Paraguai a sede da terceira maior comunidade brasileira no exterior, superada apenas pelas populações residentes nos Estados Unidos e em Portugal.

Intervenção e colapso no Ueno Bank

Atualmente, o país vizinho enfrenta uma crise financeira que resultou na renúncia do presidente Santiago Peña. O Banco Central do Paraguai determinou a intervenção do banco digital Ueno Bank após verificar que o índice de solvência da entidade despencou para menos da metade do mínimo exigido por lei.

Dados divulgados pela própria instituição bancária registram 3 milhões de clientes cadastrados. O país tem entre 6 e 7 milhões de habitantes.

O cenário crítico acarretou o congelamento de recursos públicos e das economias de milhões de correntistas. A gravidade da crise econômica também fez com que o presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo, renunciasse nessa terça-feira (3/11).

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata