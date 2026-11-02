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Copilota de jato que caiu nos EUA é identificada como brasileira de 20 anos

Nathalia Gadelha Filgueiras foi identificada pela mãe ao ‘New York Post’. Jovem mantinha perfil no TikTok com vídeos de voos

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
02/11/2026 13:47

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Copilota de jato que caiu na Flórida é identificada como brasileira de 20 anos
Nathalia obteve a licença de piloto privado aos 17 anos, enquanto ainda cursava o ensino médio crédito: Reprodução/threads

A copilota do jato particular que caiu e explodiu na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (1º/11), foi identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos. A identidade da jovem foi confirmada ao jornal norte-americano New York Post pela mãe dela. A família é brasileira, mas morava nos Estados Unidos. Até o momento, não há informações sobre se Nathalia nasceu em território norte-americano ou brasileiro.

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A jovem mantinha uma conta no TikTok na qual publicava vídeos relacionados à aviação e a voos. As imagens mostram momentos de sua rotina como piloto, atividade que começou ainda na adolescência.


Segundo o New York Post, Nathalia obteve a licença de piloto privado aos 17 anos, enquanto ainda cursava o ensino médio. Ela estudou aviação na Flórida e tinha o objetivo de seguir carreira como piloto comercial.



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Nathalia completou 20 anos em 31 de janeiro e postou na sua conta do Threds: "Obrigado a Deus por mais um ano! Mal posso esperar para ver o que este trará", escreveu com fotos da comemoração. Ela costumava compartilhar também suas viagens pela rede social e em uma delas, a jovem aparece pilotando ao lado do namorado.


A identificação da copilota ocorre em meio à investigação sobre a queda do Learjet 60, que deixou nove mortos no condado de Palm Beach, no sul da Flórida. Até o momento, as autoridades norte-americanas não divulgaram oficialmente a lista completa de vítimas.

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Entenda


A queda do jato executivo Learjet 60 no domingo (1º/11) em um bairro residencial do condado de Palm Beach, na Flórida, matou nove pessoas. A aeronave havia decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas, conforme informou a Administração Federal de Aviação (FAA). Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente.


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