Assine
overlay
Início Internacional
ABUSOS SEXUAIS

Papa reconhece que abusos foram "sistêmicos" em partes da Igreja

Investigação feita em 2021 revelou que membros do clero ou leigos ligados à Igreja abusaram de cerca de 330 mil menores na França desde meados do século XX

Publicidade
Carregando...
AF
AFP FTP
AF
AFP FTP
Repórter
29/09/2026 09:31

compartilhe

×
Papa Leão XIV afirmou que algumas organizações da Igreja Católica foram abusivas 'como sistema'
Papa Leão XIV afirmou que algumas organizações da Igreja Católica foram abusivas 'como sistema' crédito: AFP

O papa Leão XIV afirmou nessa segunda-feira (28/9) que algumas organizações da Igreja Católica foram abusivas "como sistema", após se reunir na França com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



"Várias delas falaram de abusos sistêmicos", disse o papa aos jornalistas no avião de volta ao Vaticano, referindo-se às vítimas.


"Pessoalmente, prefiro expressar isso de outra maneira, embora tenha falado de algumas organizações dentro da Igreja que, às vezes, por assim dizer, foram abusivas como sistema", afirmou.



Leia Mais






Após a reunião, Jérôme Guillement, que relatou ter sofrido abusos de um padre quando era menor de idade, afirmou que o pontífice compreendia o caráter "sistêmico" dos abusos sexuais na Igreja.


"Do ponto de vista dele, os autores são indivíduos, mas o que permite que isso continue é a dimensão sistêmica dentro da instituição", afirmou.



Uma investigação de 2021 revelou que membros do clero ou leigos ligados à Igreja abusaram de cerca de 330 mil menores na França desde meados do século XX.


O papa afirmou que os abusos dentro da Igreja também significam que "a vida de fé das pessoas fica profundamente ferida e, às vezes, até destruída".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"Por isso, a Igreja tem a responsabilidade especial de acompanhá-las e ajudá-las a buscar a cura", acrescentou.


Tópicos relacionados:

abuso franca maus-tratos mundo papa papa-leao-xiv religiao vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay