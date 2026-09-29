Papa reconhece que abusos foram "sistêmicos" em partes da Igreja

O papa Leão XIV afirmou nessa segunda-feira (28/9) que algumas organizações da Igreja Católica foram abusivas "como sistema", após se reunir na França com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero.

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"Várias delas falaram de abusos sistêmicos", disse o papa aos jornalistas no avião de volta ao Vaticano, referindo-se às vítimas.

"Pessoalmente, prefiro expressar isso de outra maneira, embora tenha falado de algumas organizações dentro da Igreja que, às vezes, por assim dizer, foram abusivas como sistema", afirmou.

Após a reunião, Jérôme Guillement, que relatou ter sofrido abusos de um padre quando era menor de idade, afirmou que o pontífice compreendia o caráter "sistêmico" dos abusos sexuais na Igreja.

"Do ponto de vista dele, os autores são indivíduos, mas o que permite que isso continue é a dimensão sistêmica dentro da instituição", afirmou.

Uma investigação de 2021 revelou que membros do clero ou leigos ligados à Igreja abusaram de cerca de 330 mil menores na França desde meados do século XX.

O papa afirmou que os abusos dentro da Igreja também significam que "a vida de fé das pessoas fica profundamente ferida e, às vezes, até destruída".

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"Por isso, a Igreja tem a responsabilidade especial de acompanhá-las e ajudá-las a buscar a cura", acrescentou.