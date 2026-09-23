Reino Unido investiga Pornhub visando proteção a menores

A agência britânica reguladora de mídia (Ofcom) anunciou nesta quarta-feira (23) o início de uma investigação contra a Aylo, empresa matriz do site Pornhub, devido ao temor de que menores consigam acessar seu conteúdo de pornografia on-line.

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Será investigado se a Aylo "cumpriu com seu dever de prevenir que crianças encontrem conteúdo pornográfico", conforme estabelecido pelas leis britânicas de segurança na internet, informou a Ofcom em um comunicado.

"Tememos que a Aylo não tenha verificado nem testado suficientemente seu novo sistema de controle de idade antes de implementá?lo" e que "ele não seja suficientemente eficaz", acrescentou.

A recente lei britânica sobre segurança on-line exige "controles de idade rigorosos", recordou o órgão regulador.

O Pornhub havia deixado de aceitar novos usuários no Reino Unido em fevereiro, mas reabriu o acesso em iPhones e iPads, com base no sistema de verificação de idade da Apple no país.

Os usuários que utilizam esses dispositivos podem confirmar sua idade utilizando um cartão de crédito ou digitalizando um documento de identificação. Aqueles que não o fizerem ficarão sujeitos aos mesmos filtros de conteúdo aplicados às contas para menores.

Em resposta, a Aylo anunciou que "cooperará plenamente com a investigação" e afirmou que a Apple "oferece uma proteção significativamente mais forte do que qualquer outro método de verificação de idade atualmente disponível no mercado do Reino Unido".

A investigação pode resultar em uma multa de até 10% do faturamento mundial da empresa.

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