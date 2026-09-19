Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nigéria registra 48 mortes por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2026 09:55

compartilhe

Quarenta e oito pessoas morreram na Nigéria nas últimas semanas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, informou neste sábado (19) a Agência Nacional de Administração e Controle de Alimentos e Medicamentos (NAFDAC).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As intoxicações, que também deixaram 182 pessoas doentes, afetaram três distritos do estado de Ondo, sudoeste da Nigéria.

As vítimas consumiram uma bebida artesanal conhecida localmente como "rabo de macaco".

Quinze pessoas envolvidas na produção e venda da bebida foram detidas, informou a agência.

Os testes realizados em laboratório revelaram "elevadas concentrações de metanol", substância altamente tóxica utilizada como solvente ou anticongelante, assim como de maconha. 

Cinco pessoas ficaram completamente cegas e outras duas perderam parcialmente a visão após o consumo da bebida adulterada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sn/thm/ybl/mab/ahg/fp

Tópicos relacionados:

alimentacao nigeria saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay