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Americano Luke Lindberg dirigirá o Programa Mundial de Alimentos

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AFP
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Repórter
18/09/2026 14:56

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O empresário americano Luke Lindberg foi nomeado diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos (PMA) nesta sexta-feira (18), anunciou a agência da ONU em um comunicado. 

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Lindberg, de 37 anos, atuava como subsecretário de Comércio e Assuntos Agrícolas Exteriores do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos desde agosto de 2025. 

Ele também é genro do líder da maioria republicana no Senado, John Thune. 

Lindberg fundou anteriormente a South Dakota Trade, uma organização que promove a expansão das exportações do estado americano de Dakota do Sul. 

Ele também atuou como chefe de gabinete e diretor de estratégia do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump. 

A diretora anterior do PMA, Cindy McCain, de 72 anos, anunciou sua renúncia no final de fevereiro, com efeito três meses depois, alegando motivos de saúde. Ela ocupava o cargo desde abril de 2023. 

"Hoje, em todo o mundo, pelo menos 266 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar aguda devido ao aumento de conflitos, fenômenos climáticos extremos e dificuldades econômicas", afirmou o PMA em comunicado.

"O Programa Mundial de Alimentos trabalha na linha de frente contra a fome, ajudando mais de 100 milhões de pessoas em 83 países e apoiando as comunidades mais expostas ao risco de insegurança alimentar", acrescentou o PMA, com sede em Roma.

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jra-ljm/ybl/pc/erl/aa

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