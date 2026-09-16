Brasil e China: proposta de Lula mira avanço em tecnologia e minerais estratégicos

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O Brasil propôs à China ampliar a parceria tecnológica entre os dois países. Em Pequim, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, entregou uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao líder chinês, Xi Jinping, destacando o interesse em uma cooperação estratégica em inteligência artificial (IA) e minerais críticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A proposta brasileira foca em uma cooperação para o desenvolvimento de uma inteligência artificial de código aberto. A iniciativa também sugere a adesão do Brasil à Organização Mundial de Cooperação em IA, buscando fortalecer o diálogo multilateral sobre o tema.

Leia Mais

Durante o encontro entre Amorim e o chanceler chinês, Wang Yi, também foi condenada a ingerência externa nas relações bilaterais, reforçando a autonomia das parcerias. Wang Yi descreveu a relação Brasil-China como um modelo de solidariedade para o Sul Global.

Cooperação em minerais críticos

A carta de Lula também destaca a importância da cooperação no setor de minerais estratégicos. O Brasil possui vastas reservas de elementos como lítio, nióbio e terras-raras, essenciais para a produção de baterias, semicondutores e componentes para veículos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A proposta busca unir a riqueza mineral brasileira com a capacidade de processamento da China, que atualmente domina mais de 90% do refino mundial de terras-raras. Uma parceria estratégica poderia criar uma cadeia de produção mais integrada e agregar valor aos recursos brasileiros, garantindo maior autonomia para ambos os países em setores de alta tecnologia.