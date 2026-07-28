A conversa de Lula com Xi Jinping e os recados para Donald Trump

A busca pela conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, partiu do petista. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a intenção do chefe de Estado brasileiro, com o telefonema, era única: mandar um recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Brasil possui aliados de peso, em meio ao atrito político e econômico com o governo americano.

E os recados para Trump foram dados por Xi em nota oficial do governo chinês. Ele afirmou que valoriza a influência significativa do Brasil e apoiará o país na salvaguarda da sua soberania, da independência e na oposição à interferências externas. Na visão do entorno de Lula, o presidente dos Estados Unidos tenta interferir nos rumos da eleição de outubro em favor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Além da dimensão política, Xi afirmou que a China está pronta para reforçar ainda mais a coordenação estratégica bilateral e multilateral com o Brasil, o que foi interpretado pela diplomacia brasileira como um sinal de que a parceria comercial entre os dois países tende a ser ampliada.

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Outro sinal dessa dimensão foi a sinalização de que a China e o Mercosul iniciarão os trabalhos para que um acordo comercial entre os dois países seja acelerado. Segundo auxiliares de Lula, o desejo é de que essa parceria seja assinada em dois anos, caso Lula seja reeleito.