Como visitar o Memorial do 11 de Setembro: guia de agendamento e ingressos
Museu exige compra antecipada de ingressos com horário marcado; memorial externo na praça é gratuito e aberto ao público
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Para visitar o Memorial do 11 de Setembro em Nova York é preciso fazer um agendamento prévio pela internet. A política, implementada para organizar o fluxo de visitantes no Ground Zero, garante seu horário de entrada e evita longas filas, sendo a compra online a forma mais segura de planejar sua visita.
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Esta medida foi criada para melhorar a experiência dos turistas e gerenciar o acesso ao complexo, que inclui o museu e os espelhos d'água construídos no local das antigas Torres Gêmeas. Com a compra antecipada, os visitantes garantem seu horário, especialmente em períodos de alta temporada.
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Como agendar a visita ao Memorial do 11 de Setembro?
O agendamento é feito exclusivamente pelo site oficial do 9/11 Memorial & Museum. O processo é simples: o visitante escolhe o dia e o horário desejado, seleciona o tipo de ingresso e finaliza a compra com um cartão de crédito. O bilhete eletrônico é enviado por e-mail.
Para quem deseja visitar o museu, que conta a história dos atentados e exibe artefatos do World Trade Center, o passo a passo é o seguinte:
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Acesse o site oficial 911memorial.org.
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Escolha a opção "Buy Tickets" (Comprar Ingressos).
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Selecione a data e o horário disponíveis no calendário.
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Informe o número de ingressos para adultos, idosos, jovens ou crianças.
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Finalize o pagamento para receber a confirmação e os bilhetes por e-mail.
Regras de entrada no Ground Zero
A principal regra é a exigência do agendamento online prévio para acessar o Museu do 11 de Setembro. Embora a visita ao memorial externo (os espelhos d'água) continue gratuita e aberta ao público, o acesso ao museu depende da compra antecipada de ingressos com horário marcado.
Essa medida busca controlar a capacidade do espaço interno e proporcionar uma visita mais reflexiva e organizada. As bilheterias presenciais, embora ainda operem, têm disponibilidade muito limitada de ingressos, o que pode frustrar os planos de quem deixa para comprar na última hora.
Qual o valor dos ingressos para o Memorial e Museu do 11 de Setembro?
Os valores podem variar. Consulte sempre o site oficial 911memorial.org para preços atualizados em 2026. Os preços de referência são:
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Adulto: US$ 33
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Sênior (65 anos ou mais): US$ 27
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Jovem (13 a 17 anos): US$ 27
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Criança (7 a 12 anos): US$ 21
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Crianças com menos de 7 anos: entrada gratuita
O que ver no Memorial do 11 de Setembro?
O complexo do World Trade Center é um local de memória e homenagem. A área externa, conhecida como Memorial Plaza, abriga as duas grandes piscinas quadradas que marcam exatamente o local onde ficavam as Torres Gêmeas. Nos painéis de bronze que contornam as fontes, estão gravados os nomes de todas as vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001 e do atentado de 1993.
No mesmo local, os visitantes podem ver a "Survivor Tree" (Árvore Sobrevivente), uma pereira que resistiu à destruição e foi replantada como símbolo de resiliência. Já o museu subterrâneo oferece uma imersão profunda nos eventos daquele dia, com exposições de objetos recuperados dos escombros, depoimentos e fotografias.
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