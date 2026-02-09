Como visitar Auschwitz: guia completo sobre o campo de concentração

Visitar o Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau, localizado na cidade de O?wi?cim, na Polônia, é uma experiência profunda para compreender a dimensão do Holocausto. O antigo complexo de campos de concentração nazistas funciona hoje como um local de memória e educação, recebendo milhões de pessoas todos os anos. Para garantir uma visita respeitosa e organizada, é essencial planejar com antecedência.

O complexo é dividido em duas partes principais: Auschwitz I, o campo original que servia como centro administrativo, e Auschwitz II-Birkenau, o campo de extermínio em massa. A distância entre os dois locais é de aproximadamente 3,5 quilômetros, e um ônibus gratuito fornecido pelo museu faz o transporte dos visitantes entre eles.

Como comprar ingressos para Auschwitz?

A entrada no memorial é gratuita para visitas individuais, mas a reserva de ingressos online com antecedência é obrigatória para garantir o acesso. O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do museu, o visit.auschwitz.org. Sem uma reserva prévia, a entrada não é garantida devido ao grande volume de visitantes. Entretanto, um número limitado de ingressos para visitas guiadas está disponível diariamente nos pontos de atendimento na entrada principal do museu, embora a demanda seja alta.

Existem duas modalidades de visita. A primeira é o tour individual, sem guia, que é gratuito e permite explorar o local no seu próprio ritmo. A segunda opção é a visita guiada, disponível em vários idiomas, que tem um custo. Nessa modalidade, um educador do museu acompanha o grupo, fornecendo contexto histórico detalhado sobre os eventos ocorridos em cada área.

O que esperar da experiência

Em Auschwitz I, os visitantes passam pelos blocos de tijolos que abrigavam prisioneiros e hoje contêm exposições com objetos pessoais das vítimas, documentos e fotografias. Já em Auschwitz II-Birkenau, o percurso abrange a vasta área onde se encontram as ruínas das câmaras de gás, os crematórios e a famosa rampa de trem. A visita completa ao complexo geralmente dura entre 3,5 a 4 horas, dependendo do tipo de tour escolhido.

É uma experiência silenciosa e reflexiva. O percurso é longo e quase todo feito a pé, em grande parte ao ar livre. Por isso, é fundamental estar preparado para caminhar bastante e para as condições climáticas do dia, seja sol forte, chuva ou neve.

Regras e recomendações importantes

Para preservar a santidade do local, algumas normas precisam ser seguidas. O memorial pede que os visitantes se comportem com a devida solenidade, mantendo o silêncio. É proibido comer, fumar ou usar celulares para conversas nas áreas de exposição. Visitas de crianças menores de 14 anos não são recomendadas pelo museu devido à natureza sensível do conteúdo.

Existe restrição quanto ao tamanho de bolsas e mochilas permitidas. Itens maiores precisam ser deixados no guarda-volumes, por isso recomenda-se consultar as regras atualizadas no site oficial antes da visita. Fotografias sem flash e sem tripé são permitidas na maioria dos locais, exceto em áreas específicas devidamente sinalizadas. O uso de roupas confortáveis e calçados apropriados para caminhada é altamente recomendado. Recomenda-se também chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário agendado para passar pelos procedimentos de segurança.

