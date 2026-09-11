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25 anos do 11/09: Como os ataques transformaram permanentemente a segurança global

Duas décadas e meia depois, análise mostra a evolução contínua no combate ao terrorismo e os desafios atuais da segurança internacional em 2026

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
11/09/2026 14:56

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25 anos do 11/09: Como os ataques transformaram permanentemente a segurança global
Ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center marcam um divisor na segurança global, impactando estratégias de contraterrorismo e vigilância crédito: Reuters

Vinte e cinco anos após os ataques de 11 de setembro de 2001, que atingiram o World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington, a paisagem da segurança global continua a ser moldada por aquele dia. Os atentados, que deixaram 2.977 mortos, desencadearam uma reestruturação permanente nas estratégias de contraterrorismo, na vigilância de fronteiras e na cooperação entre nações.

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Nas duas décadas e meia que se seguiram, medidas de segurança antes raras se tornaram padrão em aeroportos do mundo inteiro, alterando fundamentalmente a experiência de viajar.

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Como a segurança mudou após o 11 de setembro?

A segurança global foi transformada com a implementação de controles mais rigorosos em fronteiras e aeroportos, além da expansão da vigilância e do compartilhamento de informações de inteligência entre países. A legislação também foi alterada para dar mais poderes aos governos no monitoramento de comunicações e finanças.

Nos Estados Unidos, foi criado em 2002 o Departamento de Segurança Interna, uma agência que centralizou o controle de fronteiras, a segurança nos transportes e as respostas a emergências. Globalmente, a cooperação internacional se tornou a peça-chave para identificar e neutralizar células terroristas, com um foco contínuo na prevenção de ataques.

O que é o rastreamento financeiro do terrorismo?

O rastreamento financeiro consiste em monitorar e interromper o fluxo de dinheiro que financia organizações extremistas. Após os ataques, governos e bancos passaram a adotar regras mais rígidas para identificar transações suspeitas, congelar ativos e combater a lavagem de dinheiro. Essa estratégia, conhecida como inteligência financeira, tornou-se um dos pilares do combate ao terrorismo. Leis como o "Patriot Act" americano ampliaram a capacidade de agências governamentais para acessar registros financeiros, dificultando a movimentação de recursos por redes como a al-Qaeda.

Como as ameaças terroristas evoluíram?

O cenário do terrorismo global evoluiu drasticamente em 25 anos. A ameaça, antes concentrada em grandes organizações, hoje se manifesta de formas mais descentralizadas e tecnologicamente avançadas. A ascensão e queda territorial do Estado Islâmico (ISIS), entre 2014 e 2019, popularizou o uso da internet para radicalização em massa, um legado que persiste e se adapta a novas ferramentas.

As ameaças atuais mais proeminentes incluem:

  • Lobos solitários: Indivíduos que se radicalizam online e agem sozinhos. Embora a tática não seja nova, sua detecção continua a ser um grande desafio para as agências de inteligência.

  • Ataques de baixo custo: Uso de métodos simples e acessíveis, como veículos e armas brancas, que continuam a ser uma ameaça constante em locais públicos por sua simplicidade e impacto psicológico.

  • Propaganda e desinformação com IA: Utilização de inteligência artificial para criar deepfakes e propaganda ultrarrealista, acelerando a disseminação de ideologias extremistas e dificultando a verificação dos fatos.

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  • Ciberterrorismo avançado: Ataques digitais cada vez mais sofisticados contra infraestruturas críticas, como redes de energia, sistemas de saúde e instituições financeiras, explorando a crescente digitalização da sociedade.


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