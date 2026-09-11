Cozinhar já era uma forma de arte na Idade do Bronze, diz estudo

Há 4.500 anos, a culinária na Síria já era notavelmente sofisticada, com receitas que incluíam cabra, grãos ou gazela cozidos a fogo lento em panelas de barro, segundo um estudo dinamarquês divulgado nesta sexta-feira (11).

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"Era uma época de reinos, cidades bem organizadas e sociedades hierárquicas. Nesse sentido, não é surpreendente que eles também dominassem uma culinária sofisticada. O que me surpreende é que possamos fornecer evidências concretas disso", explicou Mette Marie Hald, arqueobotânica do Museu Nacional de Copenhague, à AFP.

A pesquisadora e sua equipe analisaram ossos de animais, restos de vegetais e gorduras encontrados dentro das paredes de panelas de barro desenterradas em Hama, na Síria.

A pesquisa mostra que os cozinheiros da cidade usavam panelas com diferentes propriedades térmicas, dependendo do tipo de alimento que estavam preparando, assim como hoje escolhemos entre uma panela de ferro fundido ou uma antiaderente.

"Parece algo muito moderno: ter panelas e utensílios de cozinha diferentes", destaca Hald.

As panelas produzidas localmente eram feitas de barro e calcita, enquanto outro tipo de panela, importada das estepes orientais, era feita de uma mistura de barro e basalto.

A madeira de coníferas era usada para aromatizar certos pratos que só eram cozidos em um tipo específico de panela. As refeições podiam incluir ingredientes importados, como carne de gazela, que também vinha das estepes, localizadas muito mais a leste.

Essas descobertas confirmam o que é observado em receitas de períodos posteriores, observou a pesquisadora.

"Temos receitas extraídas de textos cuneiformes que datam de cerca de 2.000 anos atrás, nas quais vemos que eles usavam muitos ingredientes diferentes e praticavam uma culinária bastante sofisticada", explicou.

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