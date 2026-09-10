Aspartame não traz riscos para a saúde, segundo agência da UE

A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) avaliou, nesta quinta-feira (10), que o uso do sal de aspartame-acesulfame (E 962) como aditivo alimentar não traz riscos para a saúde, uma conclusão que várias ONGs questionam energicamente.

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Autorizado em muitos alimentos e bebidas sem açúcar ou com conteúdo energético reduzido, como refrescos e iogurtes, este adoçante se decompõe em duas substâncias após ser ingerido: aspartame e acesulfame K, lembra a EFSA, com sede em Parma, na Itália.

O grupo de especialistas desta agência europeia não identificou nenhuma preocupação com a segurança em relação aos usos e aos níveis de uso atualmente declarados do acesulfame K (E 950), do aspartame (E 951) e do sal de aspartame-acesulfame (E 962).

Esta conclusão se baseia na ingestão diária admissível (IDA) estabelecida anteriormente para o aspartame, fixada em 40 mg por quilograma de peso corporal por dia e agora reconfirmada, assim como na IDA recentemente revista para o acesulfame K, fixada em 15 mg por quilograma de peso corporal por dia.

Segundo a EFSA, as estimativas atuais de exposição para todos os grupos etários seguem sendo inferiores a estas IDA.

Os especialistas recomendam atualizar as especificações da União Europeia relativas ao E 962 para adaptá-las às do aspartame e o acesulfame K utilizados em sua fabricação.

Para as ONGs Foodwatch, Yuka e a Liga contra o Câncer, a decisão publicada nesta quinta-feira é "escandalosa", pois "a EFSA não vê nenhum problema no consumo diário atual de aspartame, apesar de os riscos para a saúde terem sido documentados em estudos científicos independentes recentes".

Estas ONGs afirmaram, em nota, que mais de 400.000 pessoas na Europa assinaram sua petição para pedir a proibição preventiva do aspartame na UE.

Elas apontam que, em 2023, o Centro Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (CIIC) da OMS classificou o aspartame como "possivelmente cancerígeno para os seres humanos", baseando-se em uma análise exaustiva da literatura científica independente, disponível publicamente.

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