Estudante se declara culpado e é multado por lamber canudos em shopping

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Um estudante francês de 19 anos foi multado em 600 dólares de Singapura, o equivalente a US$ 465, após se declarar culpado de perturbação da ordem pública. Didier Gaspard Owen Maximilien gravou a si mesmo lambendo um canudo de uma máquina de suco de laranja e o colocando de volta no lugar.

A ação, descrita como uma manobra para redes sociais, ocorreu em um shopping em março. O vídeo se espalhou rapidamente, e o jovem foi indiciado em abril. Uma segunda acusação, por dano, foi considerada durante a sentença.

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A promotoria pediu a pena máxima de 2 mil dólares de Singapura (US$ 1.551), argumentando que o ato encenado minava a confiança na higiene de uma máquina de venda automática. A acusação de perturbação pública poderia resultar em até três meses de prisão.

No entanto, o tribunal aplicou uma multa menor e não ordenou sentenças comunitárias ao considerar alguns fatores atenuantes:

o jovem recuperou o canudo para uso próprio;

nenhum membro do público utilizou o item;

não houve evidências de danos;

ele se declarou culpado na primeira oportunidade.

O advogado de defesa, Kalidass Murugayan, afirmou que o estudante demonstrou profundo remorso e que seus pais garantirão o pagamento da multa. Segundo o advogado, Maximilien removeu o canudo contaminado para sua própria bebida, sem a intenção de que outra pessoa o usasse.

As autoridades de imigração decidirão se o estudante poderá manter seu visto em Singapura. Ele cursa uma escola de negócios no país e tem um período de estudos programado na França entre setembro e dezembro.

A IJooz, empresa que opera a máquina de sucos, registrou um boletim de ocorrência, higienizou o dispensador e substituiu todos os 500 canudos. A companhia anunciou que irá atualizar suas máquinas com canudos embalados individualmente e compartimentos que só destravam após a transação.

O caso expôs as rígidas leis de comportamento e limpeza de Singapura, uma cidade-estado densamente povoada com fortes penalidades para vandalismo e descarte de lixo em locais inadequados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.