Biblioteca recebe livro devolvido com atraso de 150 anos

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Um livro sobre antiguidades gregas foi devolvido a uma biblioteca pública australiana com cerca de 150 anos de atraso. O exemplar apresentava danos causados pela água após passar anos emparedado dentro de uma lareira.

A devolução ocorreu na cidade litorânea de Kiama. Um morador local, Ross Simmons, encontrou o livro durante uma reforma em sua casa. O objeto estava dentro de uma caixa de chá em uma lareira selada.

Leia Mais

Michelle Hudson, gerente da biblioteca, afirmou que a instituição nunca havia recebido um item tão antigo de volta. Ela observa que é comum encontrar livros com 30 ou 40 anos de atraso durante a limpeza de imóveis, mas este caso é único.

Ross Simmons acredita que seu bisavô, John Simmons, proprietário da casa na época, pegou o livro emprestado. Ele supõe isso porque seu bisavô residia na casa naquele período e seus filhos provavelmente eram muito jovens para ler.

A biblioteca foi inaugurada em 1872 e o livro, intitulado “Antiquities of Athens” e publicado em 1858, era o item número 506 da coleção original de aproximadamente mil exemplares. Hudson suspeita que a obra tenha se perdido poucos anos após a abertura do local.

A multa pelo atraso, calculada com base na taxa de três pence por semana impressa na contracapa e ajustada pela inflação, chegaria hoje a cerca de 28 mil dólares australianos.

No entanto, os registros de empréstimo da biblioteca da década de 1870 foram perdidos. Segundo Hudson, não há nada no livro que indique quem foi o último a retirá-lo.

As regras da época exigiam que um livro fosse devolvido e a dívida paga antes que outro pudesse ser emprestado. Uma das normas permitia que famílias com pelo menos seis membros "conhecidos por saber ler" pegassem até três livros. Além disso, pessoas em "estado de embriaguez" não podiam retirar obras.

Ross Simmons disse não saber por que seu ancestral, um imigrante inglês que também foi vereador em Kiama, não devolveu o livro. O exemplar retornado será agora exibido na coleção de história local da biblioteca e não poderá mais ser emprestado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.