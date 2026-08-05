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'DIA DO TANQUE'

Starbucks é investigada por anúncio que evocou massacre

Campanha publicitária está associada a um massacre histórico de manifestantes pró-democracia na Coreia do Sul

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Repórter
05/08/2026 08:33

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Polícia de Seul realizou buscas na sede do Starbucks no Dia da Libertação, feriado nacional que marca a libertação da Coreia do Sul da colonização japonesa durante a Segunda Guerra Mundial
Polícia de Seul realizou buscas na sede do Starbucks no Dia da Libertação, feriado nacional que marca a libertação da Coreia do Sul da colonização japonesa durante a Segunda Guerra Mundial crédito: Jade GAO / AFP

A polícia sul-coreana realizou buscas nesta quarta-feira (5/8) nos escritórios da Starbucks, informou à AFP a operadora local da rede de cafeterias, após uma campanha publicitária acusada de difamar ativistas mortos em protestos pró-democracia em 1980.

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A Starbucks Coreia lançou, em 18 de maio, uma promoção chamada "Dia do Tanque", divulgando uma nova linha de copos de grande capacidade para suas bebidas.

O anúncio coincidiu com o 46º aniversário do Levante de Gwangju, no qual 165 civis morreram quando a ditadura militar enviou tanques às ruas, segundo o balanço oficial.

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A rede foi acusada de banalizar o movimento de protesto mais emblemático do país e de insultar os mortos, lembrados por muitos como mártires.

Um grupo civil e as famílias das vítimas apresentaram uma queixa na qual acusam membros do Grupo Shinsegae, que opera o Starbucks Coreia, de difamação.

A Coreia do Sul é o terceiro maior mercado da gigante do café, atrás de seu país de origem, os Estados Unidos, e da China.

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A polêmica levou a um pedido público de desculpas e ao fechamento temporário das mais de 2.000 lojas do país para capacitação de funcionários em junho.

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