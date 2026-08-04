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Calor mata 16 pessoas na Coreia do Sul durante o verão

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Repórter
04/08/2026 06:11

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O calor do verão (hemisfério norte) na Coreia do Sul provocou a morte de 16 pessoas até o momento, informou nesta terça-feira (4) o Ministério do Interior, no momento em que o país enfrenta uma série de temperaturas elevadas.

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Entre 15 de maio e 2 de agosto, 2.025 pessoas sofreram quadros clínicos relacionados com o calor, das quais 16 morreram, segundo um comunicado publicado pelo ministério. 

O recorde de calor da Coreia do Sul foi quebrado três vezes durante a última semana. No domingo, foi registrada a temperatura mais elevada da história: 42,5°C na cidade de Yangsan.

A capital Seul está nesta terça-feira sob alerta máximo de "onda de calor severa". As previsões indicam que os termômetros voltarão a superar 40°C.

"A previsão é de um calor extremo que coloca a vida em perigo", indicou a agência meteorológica em um boletim.

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cdl/jts/abs/arm/mas/fp

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