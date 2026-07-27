Mike Pompeo ganha força para 2028: veja os desafios na disputa eleitoral

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Com as eleições de meio de mandato (midterms) de 2026 em pleno andamento, o nome de Mike Pompeo, ex-secretário de Estado, ganha força nos bastidores como um possível candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2028. Analistas já começam a avaliar suas chances e os desafios que ele enfrentaria na disputa pela Casa Branca, a menos de dois anos do início das primárias.

Quem é Mike Pompeo?

Mike Pompeo é um político e diplomata americano que serviu como diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) e, posteriormente, como secretário de Estado. Após deixar o governo, manteve-se ativo no cenário político através de palestras, publicações e seu trabalho em think tanks conservadores, consolidando sua imagem para uma futura corrida presidencial. Sua carreira é marcada por posições conservadoras e uma forte atuação na política externa dos Estados Unidos.

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Antes de ingressar no poder executivo, Pompeo foi congressista pelo estado do Kansas. Sua gestão no Departamento de Estado foi caracterizada por uma abordagem assertiva em relação à China e ao Irã. Sua vasta experiência em segurança nacional e relações internacionais é considerada seu principal trunfo político.

Quais as chances de Mike Pompeo ser candidato em 2028?

As chances de Pompeo dependem de sua capacidade de unificar as diferentes alas do Partido Republicano e de se destacar em um campo que se projeta como altamente concorrido. Sua associação com o governo anterior pode ser tanto um trunfo com a base mais fiel do partido quanto um obstáculo para atrair eleitores moderados e independentes que buscam uma nova liderança.

Para viabilizar sua candidatura, o ex-secretário precisa construir uma plataforma própria que vá além de seu histórico governamental. O principal desafio é apresentar uma visão de futuro que dialogue com as novas demandas do país, consolidando um espaço único entre os demais pré-candidatos.

Quem seriam os principais rivais de Pompeo no Partido Republicano?

A disputa interna no Partido Republicano para a nomeação de 2028 promete ser acirrada. Diversos nomes de peso são cotados como possíveis concorrentes de Mike Pompeo. A lista de potenciais adversários inclui figuras com diferentes perfis e bases de apoio.

Confira os principais nomes que podem entrar na corrida:

J.D. Vance : o atual vice-presidente dos Estados Unidos é visto por boa parte do establishment republicano, incluindo o próprio Trump, como o sucessor natural para 2028, capitalizando o apoio da ala mais populista do partido.

Ron DeSantis : o governador da Flórida continua sendo um dos nomes mais populares entre os conservadores, conhecido por suas pautas culturais e gestão estadual.

Nikki Haley : a ex-embaixadora da ONU e ex-governadora da Carolina do Sul é vista como uma candidata experiente em política externa e com potencial para atrair eleitores moderados.

Tim Scott : o senador pela Carolina do Sul é uma figura respeitada, com um discurso focado em oportunidades e um conservadorismo otimista.

Glenn Youngkin: ex-governador da Virgínia (2022–2026), seguiu como um nome de peso após vencer em um estado competitivo, representando uma alternativa com forte apelo ao eleitorado de centro, mesmo já fora do cargo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.