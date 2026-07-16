Quem é Marco Rubio, o Secretário de Estado que pode redefinir as relações com o Brasil
Com histórico de posições duras contra governos de esquerda na América Latina, a nomeação do senador da Flórida para o Departamento de Estado sinaliza possíveis desafios para a diplomacia brasileira.
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A nomeação de Marco Rubio como Secretário de Estado dos EUA, oficializada no início de 2025, colocou um político de posições marcadamente conservadoras no comando da diplomacia americana. Para o Brasil e a América Latina, a gestão de Rubio sinaliza um período de potenciais desafios e mudanças nas relações bilaterais, dada sua longa trajetória de críticas a governos de esquerda na região.
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Quem é Marco Rubio?
Marco Rubio é um influente político americano do Partido Republicano. Filho de imigrantes cubanos, ele construiu sua carreira com base em posições firmes, especialmente em política externa, e é uma das vozes mais proeminentes do partido em Washington. Desde maio de 2025, Rubio acumula o cargo de Secretário de Estado com o de conselheiro de Segurança Nacional interino, tornando-se a primeira pessoa desde Henry Kissinger, nos anos 1970, a ocupar as duas funções simultaneamente, o que ampliou significativamente sua influência sobre a política externa do governo Trump.
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Qual a sua trajetória política?
A ascensão de Rubio na política americana foi rápida e marcada por uma forte retórica conservadora. Sua carreira pode ser resumida nos seguintes pontos:
Início na Flórida: Começou na política local e estadual na Flórida, chegando a presidir a Câmara dos Representantes do estado.
Chegada ao Senado: Em 2010, foi eleito para o Senado dos EUA, ganhando destaque nacional como uma das figuras do movimento Tea Party, uma ala mais conservadora do Partido Republicano.
Candidatura presidencial: Em 2016, concorreu às prévias republicanas para a presidência, mas retirou sua candidatura e, posteriormente, apoiou Donald Trump.
Secretário de Estado: Após anos de atuação no Comitê de Relações Exteriores do Senado, sua experiência e alinhamento com a política externa do partido o levaram ao comando do Departamento de Estado em 2025.
Qual a sua visão sobre o Brasil e a América Latina?
A visão de Marco Rubio sobre a América Latina é fortemente influenciada por sua ascendência cubana e por uma postura anticomunista. Ele é conhecido por defender uma linha dura contra governos de esquerda na região, especialmente em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Em diversas ocasiões, criticou administrações como a do presidente Lula, que considera um obstáculo aos interesses americanos e um aliado de regimes autoritários.
Sua postura reflete uma visão de que a diplomacia deve ser usada como ferramenta de pressão para alinhar países à agenda política e econômica dos EUA, o que pode gerar atritos com a política externa brasileira, que tradicionalmente busca maior autonomia.
Potenciais pontos de atrito
A gestão de Rubio pode intensificar divergências em áreas sensíveis para o Brasil, como políticas ambientais na Amazônia, a relação comercial do país com a China e o posicionamento brasileiro em fóruns internacionais. A diplomacia brasileira pode enfrentar um cenário de maior pressão para alinhamentos em temas nos quais os dois países possuem visões distintas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.