Ana Marcela Cunha completa travessia do Canal da Mancha com recorde sul-americano

Campeã olímpica e multicampeã mundial, a estrela da natação brasileira Ana Marcela Cunha estabeleceu nesta quarta-feira (22) um recorde sul-americano na icônica travessia do Canal da Mancha, informou o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Ana Marcela, de 34 anos, completou a travessia de 42,9 km, que liga a França à Grã-Bretanha, em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos.

Ela estabeleceu um recorde sul-americano absoluto, superando os tempos de outros dois nadadores brasileiros: Adherbal de Oliveira, entre os homens (8h49min00s em 2015), e Ana Mesquita, entre as mulheres (9h40min00s).

Este também é o tempo mais rápido registrado para essa travessia, tanto por homens quanto por mulheres, desde 2022.

"A medalha olímpica" é "a maior conquista que você pode ter na vida", mas "acho que quando você realiza sonhos, mesmo não sendo uma medalha olímpica, vale muito", disse a nadadora, citada em um comunicado do COB.

"É o caso de hoje, algo que eu sempre quis também (...) Essa travessia era um sonho muito pessoal, de criança", acrescentou ela. "Estou muito feliz", acrescentou.

Nascida em Salvador, na Bahia, Ana Marcela Cunha é considerada uma das maiores nadadoras de longa distância da história.

Ela competiu em quatro Jogos Olímpicos e conquistou o ouro na maratona (10 km) em Tóquio 2020, evento que acabou sendo realizado em 2021 devido à pandemia do coronavírus.

A atleta ganhou 17 medalhas em Mundiais, sendo sete de ouro.

Uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, o Canal da Mancha é conhecido por suas correntes marítimas variáveis, o que significa que uma distância maior precisa ser percorrida ao atravessá-lo a nado.

"Nada me prejudicou", comemorou Ana Marcela. "Eu tinha experiência de ter nadado provas longas e isso me trouxe tranquilidade de saber para onde estava indo, sentir a correnteza e seguir em frente".

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