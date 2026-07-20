Como funciona a monarquia espanhola nos dias de hoje? Entenda

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A Espanha opera sob um regime de monarquia parlamentar, um sistema no qual o rei Felipe VI atua como Chefe de Estado, mas seus poderes são limitados e definidos pela Constituição de 1978. Diferente de monarquias absolutistas do passado, o monarca espanhol reina, mas não governa, exercendo um papel majoritariamente simbólico e de representação da unidade nacional.

Nesse modelo, o poder político é exercido pelo governo, liderado pelo presidente, e pelo parlamento (as Cortes Gerais), cujos membros são eleitos democraticamente. O rei desempenha funções cerimoniais e de moderação, garantindo a estabilidade e o funcionamento regular das instituições do país.

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Qual é o poder do rei da Espanha?

O poder do rei na Espanha é, essencialmente, simbólico e moderador. Ele representa a unidade do Estado, sanciona as leis aprovadas pelo parlamento e atua como o principal embaixador do país no exterior, mas não possui poder executivo para governar ou tomar decisões políticas de forma autônoma.

As principais atribuições do monarca estão detalhadas na Constituição e incluem:

sancionar e promulgar as leis aprovadas pelas Cortes Gerais;

ser o comandante supremo das Forças Armadas, embora sem poder de decisão operacional;

propor e nomear o presidente do governo após consulta aos partidos políticos e investidura pelas Cortes Gerais;

nomear e destituir membros do governo, sob proposta do presidente;

representar a Espanha em relações internacionais de alto nível.

A família real espanhola recebe dinheiro público?

Sim, a Casa Real espanhola é financiada com dinheiro público. Anualmente, os Orçamentos Gerais do Estado destinam uma verba específica para a monarquia. O rei Felipe VI é responsável por distribuir esse valor para cobrir os salários da família real e os custos de funcionamento da instituição.

Essa dotação orçamentária cobre despesas de pessoal, gastos operacionais e investimentos, além do sustento da Família Real. O montante é público e costuma ser objeto de debate na sociedade espanhola, especialmente em períodos de crise econômica. Em 2026, o orçamento destinado à Casa Real pode ser consultado nos Orçamentos Gerais do Estado, mantendo-se como uma das menores dotações entre as monarquias europeias em termos proporcionais.

Como funciona a linha de sucessão ao trono?

A sucessão ao trono espanhol segue a regra da primogenitura com preferência masculina, conforme estabelecido pela Constituição de 1978. Isso significa que, entre irmãos, o homem tem prioridade sobre a mulher na linha sucessória, mesmo que seja mais novo; entre pessoas do mesmo sexo, prevalece a mais velha. A herdeira atual é a Princesa Leonor, primogênita do rei Felipe VI, que ocupa essa posição porque o casal real não teve filhos homens.

A sucessão espanhola ainda preserva a preferência masculina prevista originalmente na Constituição, ao contrário de outras monarquias europeias, como Suécia, Holanda, Noruega, Bélgica e Reino Unido, que já reformaram suas regras para adotar a primogenitura absoluta, sem distinção de gênero. Há propostas de reforma nesse sentido na Espanha, mas nenhuma foi aprovada até o momento.

Como o rei Felipe VI e da rainha Letizia não tem filhos homens, a Princesa de Astúrias é a primeira na linha de sucessão. Ao completar 18 anos em 2023, ela jurou a Constituição perante as Cortes Gerais e iniciou sua formação militar, passos que demonstram a preparação institucional para seu futuro papel como Chefe de Estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.