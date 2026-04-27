As monarquias que ainda existem no mundo em pleno século 21; veja a lista

Falar em reis, rainhas e príncipes pode parecer algo saído de contos de fada ou de livros de história. No entanto, em pleno século 21, dezenas de países ao redor do mundo ainda são governados por monarquias. Longe de serem apenas resquícios do passado, essas nações mantêm vivas tradições seculares, com chefes de Estado que herdam seus títulos por linhagem familiar.

Atualmente, existem cerca de 43 monarquias espalhadas por todos os continentes. Elas se dividem principalmente em dois tipos. A maioria, como no Reino Unido e na Suécia, é constitucional, onde o monarca tem um papel simbólico e cerimonial, enquanto o poder político é exercido por um parlamento eleito. Outras, mais raras, são absolutistas, e nelas o soberano concentra grande parte do poder de decisão.

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O modelo de governo varia drasticamente de um lugar para outro, refletindo a cultura e a história de cada povo. Enquanto algumas famílias reais são discretas, outras se tornaram celebridades globais, com suas vidas acompanhadas por milhões de pessoas. Conhecer quais países ainda seguem esse sistema ajuda a entender um pouco mais sobre a diversidade política do mundo contemporâneo.

Principais monarquias pelo mundo

A lista de países com reis e rainhas é surpreendentemente longa e diversa. Ela inclui desde nações europeias tradicionais até reinos na Ásia, África e Oriente Médio. Abaixo estão alguns dos exemplos mais notáveis que continuam ativos hoje.

Reino Unido: Provavelmente a mais famosa do mundo, a monarquia britânica é liderada pelo rei Charles III. Além do Reino Unido, ele também é chefe de Estado de outros 14 países da Commonwealth, totalizando 15 reinos, como Canadá, Austrália e Jamaica.

Japão: É o único país do mundo governado por um imperador. O Trono do Crisântemo, ocupado por Naruhito, é a monarquia hereditária contínua mais antiga do planeta, com um papel puramente simbólico desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Espanha: A monarquia espanhola, chefiada pelo rei Felipe VI, foi restaurada em 1975. O rei atua como chefe de Estado e símbolo da unidade nacional, com poderes limitados pela Constituição.

Arábia Saudita: Um dos poucos exemplos de monarquia absolutista. O rei Salman bin Abdulaziz Al Saud detém amplos poderes políticos, e a sucessão ao trono é decidida dentro da família real.

Tailândia: O rei Maha Vajiralongkorn reina em uma monarquia constitucional, mas a figura real é profundamente reverenciada e protegida por leis de lesa-majestade muito severas.

Marrocos: No norte da África, o rei Mohammed VI possui poderes executivos e espirituais significativos, sendo considerado o "Comandante dos Fiéis" no país.

Essuatíni: Anteriormente conhecida como Suazilândia, esta nação africana é uma das últimas monarquias absolutistas do mundo, governada pelo rei Mswati III. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.