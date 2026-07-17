Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Polônia veta lei sobre uniões civis

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 09:44

compartilhe

SIGA

O presidente da Polônia, o conservador e nacionalista Karol Nawrocki, vetou nesta sexta-feira (17) um projeto de lei proposto pelo governo centrista de Donald Tusk, que pretendia legalizar as uniões civis e facilitar o cotidiano dos casais do mesmo sexo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Como guardião da Constituição, não posso aceitar uma solução que levaria à perda do status específico do casamento, definido (...) como a união de uma mulher e de um homem", declarou Nawrocki em uma mensagem no X. 

A iniciativa, impulsionada pelo primeiro-ministro Donald Tusk e enviada ao Parlamento em dezembro, tinha como objetivo estabelecer um "status de pessoa mais próxima" que ampliaria os direitos dos casais não casados, incluindo os de pessoas do mesmo sexo. 

Em uma tentativa de conter a reação conservadora, os líderes da coalizão governista enfatizaram que essas uniões também poderiam ocorrer entre vizinhos ou familiares. 

A normativa concedia às chamadas "pessoas mais próximas" alguns dos privilégios que a legislação polonesa reserva aos casais em matrimônio, como direitos de propriedade conjunta, acesso às informações médicas do cônjuge e direitos de sepultamento. 

Junto com Bulgária, Romênia e Eslováquia, a Polônia é um dos últimos Estados-membros da UE que ainda não legalizou nem o casamento nem as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ks/sw/gab/jmo/mmy/pb/jc/aa

Tópicos relacionados:

familia lgbtq veto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay