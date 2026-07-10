Robôs humanoides se casam em cerimônia simbólica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dois robôs humanoides protagonizaram uma cena inusitada em Moscou, na Rússia. Robert e Matilda participaram de uma cerimônia simbólica de casamento realizada na Biblioteca Pushkin, onde trocaram votos, alianças e foram declarados casados diante de convidados. O evento foi realizado durante as celebrações do Dia da Família, do Amor e da Fidelidade, na última quarta-feira (8/7).

Russia has unveiled its first robot couple, accompanied by a robot dog. Robert and Matilda were officially "married" in the Pushkin Library.



Robert, a robot office worker and blogger, and Matilda, a robot ballerina, first met on a date before traveling together to the St.… pic.twitter.com/blmmZhq0Oe — China pulse (@Eng_china5) July 9, 2026

Os "noivos" não estavam sozinhos. O cão robô Dogmatik ficou encarregado de levar as alianças até o casal. Vestidos para a ocasião, Robert, apresentado como um "funcionário de escritório e blogueiro", e Matilda, descrita como uma "bailarina", executaram movimentos sincronizados e recitaram votos previamente programados.

Segundo a Biblioteca Pushkin, os robôs prometeram ser "parceiros confiáveis em todos os algoritmos da vida, apoiar um ao outro em cada atualização e manter sempre uma conexão estável entre seus corações e processadores". Após a troca das pulseiras simbólicas, um mestre de cerimônias declarou oficialmente o casal como "cônjuges robôs".

Apesar das referências a um casamento tradicional, os organizadores fizeram questão de esclarecer que a cerimônia não teve qualquer validade jurídica. O objetivo foi demonstrar o estágio atual da robótica humanoide e estimular o debate sobre como máquinas inteligentes poderão auxiliar as pessoas no cotidiano, e não sugerir que robôs sejam capazes de desenvolver emoções ou estabelecer relações legais.

A escolha da data também teve um significado especial. A cerimônia aconteceu durante o Dia da Família, do Amor e da Fidelidade, celebrado anualmente em 8 de julho na Rússia. O feriado existe desde 2008 e homenageia os santos Pedro e Fevrônia de Murom, considerados símbolos da fidelidade conjugal e da vida familiar na tradição ortodoxa russa.

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Normalmente, a data é marcada por casamentos coletivos, celebrações familiares e eventos culturais. Ao inserir dois robôs humanoides nesse contexto, os organizadores criaram um contraste entre uma tradição centenária e uma das tecnologias que mais evoluem atualmente.