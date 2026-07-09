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ELEIÇÕES

Como a reeleição funciona em outros países? Veja 5 modelos diferentes

Dos Estados Unidos à França, cada país tem suas próprias regras; conheça os diferentes sistemas de reeleição ao redor do mundo e as discussões que eles geram

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/07/2026 14:34

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Como a reeleição funciona em outros países? Veja 5 modelos diferentes
Donald Trump discursa, exemplificando o debate global sobre reeleição e o limite de mandatos nos Estados Unidos, conforme detalhado na reportagem. crédito: Mandel Ngan/AFP

Em plena campanha eleitoral de 2026, com as eleições presidenciais marcadas para outubro, o debate sobre a continuidade de governos ganha força no Brasil. As regras para a permanência de um governante no poder, no entanto, variam drasticamente ao redor do mundo.

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No Brasil, a reeleição para cargos executivos foi instituída por uma emenda constitucional em 1997, permitindo um único mandato consecutivo. O atual presidente, por exemplo, busca seu quarto mandato, o segundo desta gestão, ilustrando a aplicação da regra vigente.

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Essa diversidade de modelos influencia diretamente a estabilidade, a renovação de lideranças e a própria dinâmica da democracia. Entender como outras nações lidam com a questão ajuda a contextualizar o debate sobre a continuidade de governos e a concentração de poder.

O que é a reeleição?

A reeleição é o direito de um governante, como um presidente ou primeiro-ministro, de se candidatar ao mesmo cargo imediatamente após o término de seu mandato. O mecanismo permite a continuidade de um projeto político, mas as regras sobre o limite de mandatos variam para equilibrar a experiência e evitar a perpetuação no poder.

Como a reeleição funciona em 5 países

Os sistemas de sucessão de poder são moldados pela história e pela constituição de cada nação. Abaixo, conheça cinco modelos diferentes de reeleição adotados globalmente.

  1. Estados Unidos: limite de dois mandatos
    O presidente pode ser eleito para, no máximo, dois mandatos de quatro anos cada. A regra foi estabelecida pela 22ª Emenda da Constituição. Os mandatos não precisam ser consecutivos, o que significa que um ex-presidente pode voltar a concorrer ao cargo após um intervalo.

  2. França: dois mandatos consecutivos
    O sistema francês permite que o presidente cumpra até dois mandatos consecutivos de cinco anos cada. Após esse período, o político precisa aguardar pelo menos um mandato completo fora do cargo antes de poder se candidatar novamente.

  3. México: proibição total
    O México adota um dos sistemas mais rígidos do mundo. A constituição proíbe completamente a reeleição para o cargo de presidente. O mandato, conhecido como "sexenio", dura seis anos e não pode ser renovado em nenhuma hipótese, uma medida criada para evitar a concentração de poder.

  4. Alemanha: sem limite definido no parlamentarismo
    Em sistemas parlamentaristas como o da Alemanha, não há um limite de mandatos para o chefe de governo, que é o chanceler. A permanência no poder depende do apoio da maioria no parlamento (Bundestag). Angela Merkel, por exemplo, governou por 16 anos, ao longo de quatro mandatos.

  5. Rússia: flexibilização das regras
    Originalmente, a Rússia previa um limite de dois mandatos consecutivos. No entanto, reformas constitucionais aprovadas em 2020 alteraram essa regra. As mudanças permitiram que o então presidente, Vladimir Putin, pudesse zerar sua contagem de mandatos e concorrer novamente, abrindo caminho para uma permanência prolongada no poder.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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