Província do Canadá prepara ação contra OpenAI por ataque a tiros em escola

A província canadense da Colúmbia Britânica disse nesta terça-feira (7) que prepara uma ação contra a OpenAI por falhas da empresa em denunciar atividades violentas no ChatGPT da pessoa que cometeu um ataque a tiros em uma escola.

"A província está preparando medidas legais para responsabilizar a empresa de inteligência artificial OpenAI e seus tomadores de decisão por não notificarem as forças de segurança sobre as solicitações violentas feitas em sua plataforma ChatGPT pelo autor antes da tragédia em Tumbler Ridge", disse a jornalistas a procuradora-geral da província, Niki Sharma.

Jesse Van Rootselaar, uma pessoa transgênero de 18 anos, matou oito pessoas no pequeno povoado minerador de Tumbler Ridge, na província da Colúmbia Britânica. A OpenAI havia suspendido uma conta vinculada a ela em junho de 2025, oito meses antes do ataque a tiros.

A conta foi bloqueada por preocupações relacionadas a uso vinculado a atividades violentas, mas a OpenAI afirmou que não informou a polícia porque nada indicava um ataque iminente.

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