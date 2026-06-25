Assine
overlay
Início Internacional
TRAGÉDIA

"Foi aterrorizante", conta moradora de Caracas ao citar o duplo terremoto

Moradora relata que o apartamento onde mora sofreu danos, mas tudo o que pensou foi em sobreviver

Publicidade
Carregando...
RC
Rodrigo Craveiro
RC
Rodrigo Craveiro
Repórter
25/06/2026 08:20

compartilhe

SIGA
×
Terremoto na Venezuela
A comunidade internacional começou a enviar solidariedade às autoridades venezuelanas e a articular planos de ajuda ao país crédito: Juan BARRETO / AFP

Somente ao amanhecer a Venezuela começou a ter a real dimensão da tragédia, depois dos terrenos de 7,5 e de 7,2 graus na escala Richter (aberta, raramente chega a 9). A comunidade internacional começou a enviar solidariedade às autoridades venezuelanas e a articular planos de ajuda ao país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Moradora do quarto andar em um prédio de oito pisos do bairro La Pastora, em Caracas, a comerciante Gleismar Carpio, 26 anos, disse ao Correio que seu apartamento sofreu danos, mas tudo o que pensou foi em sobreviver. "Minha prioridade absoluta foi sair do edifício o quanto antes e buscar abrigo seguro. Antes de sair correndo, notei rachaduras nas paredes e um levantamento pequeno do piso do apartamento", contou ao Correio.

"Foi uma experiência traumática. Na hora do terremoto, estava acompanhada de meu marido, minha prima, minha sobrinha de dois anos e de um adulto. Os movimentos foram extremamente bruscos e os abalos tão fortes que foi muito difícil para nós manter o equilíbrio e sair do apartamento", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com Gleismar, foi especialmente assustador ver o desprendimento de paredes do prédio, sentir a instabilidade das passarelas e observar as rachaduras nas paredes. "Foi aterrorizante, especialmente quando se tem a responsabilidade de proteger uma criança e um idoso em meio ao colapso das estruturas", disse.

Tópicos relacionados:

mundo venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay