Delegação do governo talibã chega a Bruxelas para negociar repatriação de afegãos

Representantes do governo talibã chegaram nesta terça-feira (23) a Bruxelas para discutir com a União Europeia (UE) a possível repatriação de migrantes afegãos, em uma reunião inédita criticada por organizações não governamentais.

O governo talibã voltou ao poder em 2021, após 20 anos de guerra e a retirada precipitada das forças americanas do Afeganistão. Desde então, nunca foi reconhecido pela UE.

Bruxelas insiste que o encontro acontece "em nível técnico". Segundo a Comissão Europeia, alguns países querem devolver ao Afeganistão "pessoas que representam uma ameaça à segurança e criminosos que cometeram delitos graves".

Os países da UE receberam quase um milhão de pedidos de asilo de afegãos entre 2013 e 2024, segundo a agência de estatísticas do bloco. Cerca de metade foi aprovada.

"Não vamos reconhecer o regime talibã, de forma alguma, mas acredito que ainda assim é importante falar com eles", afirmou o comissário europeu de Migração, Magnus Brunner.

Malala Yousafzai disse estar "chocada" com a visita e acusou os talibãs de perseguir mulheres.

A Human Rights Watch denunciou que a UE mina sua credibilidade ao cooperar com os talibãs em deportações forçadas.

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