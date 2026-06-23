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Heineken nomeia o brasileiro Rafael Oliveira como CEO

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Repórter
23/06/2026 05:58

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A cervejaria holandesa Heineken, que enfrenta um período de turbulência há vários meses, anunciou nesta terça-feira (23) a nomeação do brasileiro Rafael Oliveira como CEO. Ele assumirá o cargo em 1º de outubro.

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Oliveira, nomeado para um período de quatro anos, ocupa desde 2024 o cargo de CEO da JDE Peet's, uma empresa de café e chá conhecida pela marca L'Or. 

O brasileiro substituirá Dolf van den Brink, que surpreendeu em janeiro ao anunciar sua demissão após quase seis anos à frente da empresa holandesa.

A Heineken enfrenta dificuldades há vários meses e, em fevereiro, anunciou que cortaria entre 5.000 e 6.000 postos de trabalho nos próximos dois anos. 

A segunda maior cervejaria do mundo — depois da AB InBev — tem quase 87.000 funcionários em todo o planeta.

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sh/bow/mas/avl/fp

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