Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã anuncia fechamento de Ormuz em resposta a ataques de Israel no Líbano

A nota também advertiu que, "se a agressão continuar, serão planejadas novas medidas para obrigar o inimigo a cumprir suas obrigações"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/06/2026 10:55 - atualizado em 20/06/2026 11:11

compartilhe

SIGA
×
Nesta imagem obtida pela agência de notícias iraniana ISNA em 1º de junho de 2026, embarcações navegam na praia de Suru, em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques enquanto as negociações entre os dois lados estagnavam e Teerã insistia novamente que qualquer acordo de paz também deveria abranger a crescente ofensiva de Israel no Líbano.
Nesta imagem obtida pela agência de notícias iraniana ISNA em 1º de junho de 2026, embarcações navegam na praia de Suru, em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques enquanto as negociações entre os dois lados estagnavam e Teerã insistia novamente que qualquer acordo de paz também deveria abranger a crescente ofensiva de Israel no Líbano crédito: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

O comando militar central do Irã anunciou neste sábado (20) o fechamento do Estreito de Ormuz em resposta aos ataques de Israel no sul do Líbano, por considerá-los uma violação de seu acordo com os Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um comunicado divulgado pela televisão estatal, a instituição anunciou que o estreito "será fechado à passagem de navios" e afirmou que esse "primeiro passo é uma resposta ao descumprimento da promessa por parte do inimigo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nota também advertiu que, "se a agressão continuar, serão planejadas novas medidas para obrigar o inimigo a cumprir suas obrigações".

Tópicos relacionados:

guerra israel libano transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay