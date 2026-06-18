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EUA deixou passar ao menos 12 navios em Ormuz após acordo com Irã (vice dos EUA)

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AFP
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Repórter
18/06/2026 13:17

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As forças armadas americanas permitiram que pelo menos 12 navios cruzassem o Estreito de Ormuz após a assinatura de um acordo entre Washington e Teerã, anunciou o vice-presidente americano, JD Vance, nesta quinta-feira (18).

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"Quanto ao bloqueio, o CENTCOM permitiu que mais de uma dúzia de navios cruzassem o nosso bloqueio naval, de modo que também estamos cumprindo com nossa parte inicial do acordo", disse Vance a jornalistas, em alusão ao comando militar americano responsável pelo Oriente Médio.

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dk-jz/mar/mvv

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