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MSF denuncia detenção de uma de suas funcionárias no Afeganistão por causa de sua roupa

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AFP
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Repórter
11/06/2026 15:18

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A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou nesta quinta-feira (11) a detenção de uma de suas funcionárias afegãs pela polícia da moral em Herat, no oeste do Afeganistão, acusada de "não respeitar o código de vestimenta".

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Há alguns dias, a situação está tensa nessa cidade afegã, onde, na terça-feira, um menino morreu após disparos durante um protesto que reuniu dezenas de homens contra a detenção de mulheres por não usarem o chador ou a burca, vestimentas que cobrem completamente o corpo.

"No dia 6 de junho, uma profissional de saúde foi detida por representantes do Ministério para a Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício quando se dirigia ao hospital público de Herat, onde trabalha no serviço de pediatria apoiado pela MSF", informou a ONG em um comunicado.

Segundo explicaram, a mulher foi acusada "de não respeitar o código de vestimenta imposto às mulheres" e permaneceu detida durante dois dias.

"Finalmente, ela foi libertada em 8 de junho após ter que assinar, assim como seu marido e outros membros de sua família, um compromisso por escrito de usar no futuro o tipo de roupa imposto" pelas autoridades, precisaram.

Presente em sete províncias afegãs, a MSF denunciou que esse incidente "não é um caso isolado".

Em Genebra, dez especialistas designados pelo Conselho de Direitos Humanos classificaram como "extremamente preocupantes" essas prisões em Herat, que, em sua opinião, afetariam dezenas de mulheres e poderiam constituir casos de detenção "arbitrária e ilegal".

No Afeganistão, as mulheres devem sair de casa quase totalmente cobertas. Além disso, são proibidas de exercer determinadas profissões e de continuar os estudos além do ensino primário.

O Ministério para a Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício não fez comentários sobre o assunto, apesar das consultas da AFP.

No entanto, o escritório dessa pasta em Herat anunciou que "recentemente foram implementadas" novas normas e advertiu que seu descumprimento poderá acarretar "detenção e encarceramento".

Entre elas figuram a proibição de que mulheres e meninas mostrem os pés descalços ou usem maquiagem em público.

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iw/pcl/mmy/erl/am

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