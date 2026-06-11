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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump ameaça atacar o Irã 'com muita força' e tomar terminais de petróleo

O governo iraniano responde com desafio a todas as ameaças dos EUA e alega que está preparado para resistir a todos os ataques

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Repórter
11/06/2026 11:06 - atualizado em 11/06/2026 11:45

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Trump afirmou que, desde o início do conflito com o Irã, sempre foi favorável à tomada da Ilha de Khark crédito: Portal Giro 10

O presidente americano, Donald Trump, alertou que os Estados Unidos atacarão o Irã "com muita força" na noite desta quinta-feira (11) e afirmou que em breve tomarão o controle de seus principais terminais de petróleo. 

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"Os Estados Unidos atacarão o Irã (cuja Marinha, Força Aérea, radares, defesas aéreas e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, DESAPARECERAM!), COM MUITA FORÇA ESTA NOITE", disse o presidente em sua rede social Truth Social. 

"Em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Khark e outros pontos de infraestrutura petrolífera e assumiremos o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela, o que está se mostrando magnífico tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos", acrescentou. 

O presidente americano declarou posteriormente, em entrevista à Fox News, que "preferiria" não atacar a infraestrutura civil iraniana, "porque, quando se faz isso, as pessoas sofrem". 

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Trump afirmou que, desde o início do conflito com o Irã, sempre foi favorável à tomada da Ilha de Khark, por onde sai a grande maioria das exportações iranianas de petróleo bruto, mas "não sei se os Estados Unidos têm estômago" para uma operação militar desse tipo.

"Isso tudo é uma loucura. Eles estão realmente derrotados, mas ainda não sabem disso", afirmou o presidente, aludindo à liderança iraniana. 

O governo iraniano responde com desafio a todas as ameaças dos EUA e alega que está preparado para resistir a todos os ataques. 

Mísseis iranianos atingiram novamente alvos militares dos EUA em países do Golfo esta semana, em uma escalada que torna a trégua "praticamente irrelevante", segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã. 

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, prometeu nesta quinta-feira usar fundos iranianos para pagar por quaisquer danos que o país infligir aos aliados do Golfo. 

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"Qualquer dano que causar aos nossos aliados no Golfo será pago com fundos retirados de contas iranianas", escreveu Bessent em um comunicado.

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