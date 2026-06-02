Trump assina ordem executiva que dá ao governo dos EUA acesso a modelos poderosos de IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta terça-feira (2) que cria uma estrutura voluntária segundo a qual os desenvolvedores de inteligência artificial (IA) compartilharão modelos avançados com o governo antes de seu lançamento público.

A disposição central faz com que empresas como OpenAI, Google ou Anthropic concedam ao governo acesso aos seus modelos mais poderosos até 30 dias antes da data prevista para seu lançamento.

A ordem surge após a preocupação em torno do modelo Mythos, da Anthropic, que a startup de IA se recusou a lançar ao público devido à sua capacidade de expor vulnerabilidades em sistemas de informática, incluindo os de bancos, governos e hospitais.

A janela de 30 dias representa um compromisso: a versão preliminar original que vazou para a imprensa americana previa até 90 dias de acesso prévio por parte do governo, enquanto as empresas de tecnologia haviam pressionado para reduzir esse prazo para 14 dias.

A ordem é publicada após algumas semanas turbulentas nas quais a Casa Branca parecia prestes a apresentar a medida, para depois recuar abruptamente.

Segundo o Politico e outros veículos de imprensa dos Estados Unidos, David Sacks, o investidor de capital de risco do Vale do Silício que atuou como czar de IA e criptomoedas de Trump, telefonou para o presidente para adverti-lo de que a medida desaceleraria a inovação e prejudicaria os Estados Unidos em sua corrida contra a China.

Sacks escreveu no X na semana passada que "a regulamentação desnecessária é a maior ameaça à inovação nos Estados Unidos". Ele acrescentou que vencer a corrida da IA exigia eliminar os "obstáculos burocráticos" das legislaturas estaduais e dos políticos de Washington.

A ordem também instrui o Departamento do Tesouro, a Agência de Segurança Nacional (NSA) e a agência CISA a formar um "centro de coordenação de cibersegurança para IA" em colaboração voluntária com a indústria e os operadores de infraestruturas críticas, com o objetivo de coordenar o rastreamento de vulnerabilidades de software e priorizar correções.

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