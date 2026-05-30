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Trump está 'em excelente estado de saúde', afirma médico presidencial

O médico acrescentou que Trump "está plenamente apto para desempenhar todas as funções de Comandante-em-Chefe e Chefe de Estado"

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Repórter
30/05/2026 09:44 - atualizado em 30/05/2026 09:53

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Donald Trump
O relatório, de três páginas, detalha o exame médico e os testes realizados na terça-feira no hospital militar Walter Reed, perto de Washington. crédito: Brendan Smialowski/AFP

O médico do presidente Donald Trump afirmou que o mandatário americano está em "excelente estado de saúde", segundo um documento divulgado na noite de sexta-feira (29), após o republicano de 79 anos ter realizado uma bateria de exames de rotina no início da semana.

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"O presidente Trump continua com excelente estado de saúde, demonstrando ótimas funções cardíacas, pulmonares, neurológicas e físicas em geral", afirmou o médico do mandatário, o capitão da Marinha dos Estados Unidos Sean Barbabella, em um comunicado divulgado pela Casa Branca.

O médico acrescentou que Trump "está plenamente apto para desempenhar todas as funções de Comandante-em-Chefe e Chefe de Estado".

O relatório, de três páginas, detalha o exame médico e os testes realizados na terça-feira no hospital militar Walter Reed, perto de Washington. 

"Foi fornecido aconselhamento preventivo, incluindo orientações sobre alimentação, recomendação de tomar baixas doses de aspirina, aumento da atividade física e contínua perda de peso", indica o texto.

Trump, que completará 80 anos em 14 de junho, toma três medicamentos, dois deles para controlar seu nível de colesterol e o terceiro, aspirina, para prevenir doenças cardíacas.

O exame de terça-feira é o terceiro desde sua posse, em 20 de janeiro de 2025, o que representa até agora um ritmo semestral de revisões médicas, em vez do check-up anual habitual.

"Tudo saiu PERFEITAMENTE bem", escreveu o mandatário na terça-feira, após os exames. 

Desde seu retorno ao poder, Trump apareceu em algumas ocasiões com um hematoma na mão direita, coberto com maquiagem. 

O relatório de sexta-feira atribui o fato "aos frequentes apertos de mão", que se somam "ao uso de aspirina para fins de prevenção cardiovascular".

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O presidente reduziu o ritmo de seus deslocamentos nos Estados Unidos em comparação ao seu primeiro mandato, mas mantém um fluxo intenso de viagens ao exterior e responde com frequência à imprensa.

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