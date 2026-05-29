Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump se prepara para tomar 'decisão final' sobre possível acordo com Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/05/2026 12:40

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (29), que se prepara para tomar uma "decisão final" sobre um possível acordo com o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Terei agora uma reunião na 'Situation Room' (sala de controle da Casa Branca) para tomar uma decisão final", escreveu o presidente em sua plataforma, Truth Social.

Na mesma mensagem, Trump explica suas condições imprescindíveis para cessar definitivamente as hostilidades contra o Irã.

"O Irã deve aceitar que nunca terá uma arma nuclear. O Estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente", o que inclui a desminagem de suas águas, afirmou.

O urânio enriquecido que supostamente ficou sepultado após ataques aéreos "será desenterrado pelos Estados Unidos (...) em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional da Energia Atômica, e DESTRUÍDO", advertiu.

"Por enquanto não haverá nenhuma entrega de dinheiro" iraniano bloqueado, acrescentou.

"Outras questões, muito menos importantes, já foram resolvidas", assegurou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/jz/nn/mvv/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay