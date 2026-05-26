Irã registra 'restabelecimento parcial' da internet após corte de três meses, diz organização

As autoridades iranianas restabeleceram parcialmente o acesso à internet no Irã após um corte de quase três meses em meio ao conflito em curso com os Estados Unidos e Israel, informou a empresa de cibersegurança Netblocks nesta terça-feira (26).

"As métricas em tempo real indicam um restabelecimento parcial da conectividade com a internet" no Irã no 88º dia, afirmou a Netblocks na rede X, acrescentando que "não está claro" se a conexão será mantida após o "mais longo" apagão nacional de internet já registrado.

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