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Irã registra 'restabelecimento parcial' da internet após corte de três meses, diz organização

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AFP
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Repórter
26/05/2026 11:24

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As autoridades iranianas restabeleceram parcialmente o acesso à internet no Irã após um corte de quase três meses em meio ao conflito em curso com os Estados Unidos e Israel, informou a empresa de cibersegurança Netblocks nesta terça-feira (26). 

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"As métricas em tempo real indicam um restabelecimento parcial da conectividade com a internet" no Irã no 88º dia, afirmou a Netblocks na rede X, acrescentando que "não está claro" se a conexão será mantida após o "mais longo" apagão nacional de internet já registrado.

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sjw/amm/an/jvb/aa

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