Israel liberta Thiago Ávila; ativista brasileiro ficou uma semana preso

O ativista brasileiro Thiago Ávila foi solto pelas autoridades de Israel neste sábado (9/5), após mais de uma semana detido, segundo informou a organização não governamental Adalah, que atua em defesa dos direitos humanos na Palestina e em Israel.

Em comunicado divulgado neste sábado, a ONG afirmou que os interrogatórios contra Ávila e o ativista palestino Saif Abukeshek foram encerrados e que ambos seriam transferidos às autoridades de imigração israelenses enquanto aguardam deportação para seus países de origem.

Segundo a Adalah, a agência de inteligência israelense Shin Bet informou à equipe jurídica da entidade que os dois líderes da Global Sumud Flotilla seriam liberados após permanecerem sob custódia desde a detenção.

A organização afirma ainda que os ativistas foram interceptados pela Marinha israelense em águas internacionais próximas à Grécia durante uma missão civil ligada à flotilha pró-Palestina. A ONG também acusa Israel de manter os dois em isolamento, sob “condições punitivas”, além de submetê-los a maus-tratos e tortura.

Ainda de acordo com a Adalah, Ávila e Abukeshek iniciaram uma greve de fome desde o começo da detenção. A ONG informou que o ativista palestino passou também a recusar água desde a noite de 5 de maio.

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Até o momento, as autoridades israelenses não divulgaram detalhes oficiais sobre a deportação dos ativistas.