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Israel liberta Thiago Ávila; ativista brasileiro ficou uma semana preso

A ONG Adalah afirma que o ativista brasileiro será deportado após detenção ligada à flotilha pró-Palestina

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
09/05/2026 11:58

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Brazilian activist Thiago Avila arrives at a court in Ashkelon on May 3, 2026. Two foreign activists from a Gaza-bound flotilla who were brought to Israel for interrogation appeared before an Israeli court on May 3, a rights group defending them told AFP. The flotilla of more than 50 vessels had set sail from France, Spain and Italy with the aim of breaking an Israeli blockade of Gaza and bringing supplies to the devastated Palestinian territory. (Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP)
O brasileiro Thiago Avila disse ter sofrido tortura em prisão israelense crédito: Ilia YEFIMOVICH / AFP

O ativista brasileiro Thiago Ávila foi solto pelas autoridades de Israel neste sábado (9/5), após mais de uma semana detido, segundo informou a organização não governamental Adalah, que atua em defesa dos direitos humanos na Palestina e em Israel. 

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Em comunicado divulgado neste sábado, a ONG afirmou que os interrogatórios contra Ávila e o ativista palestino Saif Abukeshek foram encerrados e que ambos seriam transferidos às autoridades de imigração israelenses enquanto aguardam deportação para seus países de origem.

Segundo a Adalah, a agência de inteligência israelense Shin Bet informou à equipe jurídica da entidade que os dois líderes da Global Sumud Flotilla seriam liberados após permanecerem sob custódia desde a detenção.

A organização afirma ainda que os ativistas foram interceptados pela Marinha israelense em águas internacionais próximas à Grécia durante uma missão civil ligada à flotilha pró-Palestina. A ONG também acusa Israel de manter os dois em isolamento, sob “condições punitivas”, além de submetê-los a maus-tratos e tortura.

Ainda de acordo com a Adalah, Ávila e Abukeshek iniciaram uma greve de fome desde o começo da detenção. A ONG informou que o ativista palestino passou também a recusar água desde a noite de 5 de maio.

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Até o momento, as autoridades israelenses não divulgaram detalhes oficiais sobre a deportação dos ativistas.

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