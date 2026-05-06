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Tribunal israelense valida detenção de Thiago Ávila e de ativista espanhol-palestino até domingo

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Repórter
06/05/2026 10:30

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A Justiça israelense confirmou, em recurso, a prorrogação da prisão até domingo do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol-palestino Saif Abu Keshek, dois ativistas detidos pelas forças israelenses quando viajavam em uma flotilha em direção à Faixa de Gaza, indicou sua advogada.

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"O tribunal de Beerseba rejeitou nosso recurso e aceitou todos os argumentos do Estado", declarou à AFP Hadeel Abu Salih.

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acc-mdh/vl/pc/an/yr/fp

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