Tribunal israelense valida detenção de Thiago Ávila e de ativista espanhol-palestino até domingo

A Justiça israelense confirmou, em recurso, a prorrogação da prisão até domingo do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol-palestino Saif Abu Keshek, dois ativistas detidos pelas forças israelenses quando viajavam em uma flotilha em direção à Faixa de Gaza, indicou sua advogada.

"O tribunal de Beerseba rejeitou nosso recurso e aceitou todos os argumentos do Estado", declarou à AFP Hadeel Abu Salih.

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