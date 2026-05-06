Tribunal israelense valida detenção de Thiago Ávila e de ativista espanhol-palestino até domingo
compartilheSIGA
A Justiça israelense confirmou, em recurso, a prorrogação da prisão até domingo do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol-palestino Saif Abu Keshek, dois ativistas detidos pelas forças israelenses quando viajavam em uma flotilha em direção à Faixa de Gaza, indicou sua advogada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O tribunal de Beerseba rejeitou nosso recurso e aceitou todos os argumentos do Estado", declarou à AFP Hadeel Abu Salih.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
acc-mdh/vl/pc/an/yr/fp